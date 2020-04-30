«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») завершили прием эскизных предложений на создание памятника «Прорыв энергетической блокады». В компанию поступили 24 работы.

Эскизы представили архитекторы, скульпторы, дизайнеры и художники, а также творческие коллективы. Ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся вариант можно по ссылке http://monument.lenenergo.ru/. Результаты голосования будут переданы конкурсному жюри во главе с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским.

Цель конкурса – увековечить память о героях-энергетиках, благодаря самоотверженному труду и мужеству которых была прорвана энергетическая блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Памятник планируется разместить в рамках Мемориального комплекса «Разорванное кольцо».

«В годы блокады Ленинграда энергетические объекты были своеобразным сердцем города, от которых по электрическим сетям, словно по венам, шел необходимый для жизни ток. Ресурсов катастрофически не хватало, а ведь от электроснабжения зависела работа оборонных предприятий, госпиталей, социальных объектов. В сентябре 1942 года была прорвана энергетическая блокада города. Благодаря героизму и самоотверженному труду энергетиков, в рекордно сжатые сроки проложивших кабель по дну Ладожского озера, в город вернулся долгожданный свет. Это имело колоссальное значение для дальнейшей обороны и полного освобождения Ленинграда», – отмечает генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Конкурс проектов памятника «Прорыв энергетической блокады» проходит при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области, Санкт-Петербургской государственной художественно промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургского союза художников и Санкт-Петербургского союза архитекторов.

Положение о конкурсе и вся сопутствующая информация представлены на сайте «Россети Ленэнерго» – http://monument.lenenergo.ru/.