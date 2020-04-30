Энергетики компании «Россети Московский регион» продолжают реализацию одной из самых масштабных программ по установке птицезащитных устройств (ПЗУ) на территории Центрального федерального округа. Всего в этом году на линиях электропередачи компании планируется установить более 6 000 ПЗУ.

На западе Подмосковья, на территориях Можайского, Рузского городских округов и городского округа Шаховская, в местах гнездования занесенного в Красную книгу белого аиста (вид Ciconia ciconia), на воздушных линиях (ВЛ) 35-220 кВ уже установлено 10 000 ПЗУ. В 2020 году энергетики планируют установить здесь еще свыше 1150 птицезащитных устройств различного типа. Например, на ВЛ 110 кВ «Кубинка — Сухарево» установлены ПЗУ нового образца — антиприсадочного типа (АПЗУ), так называемая «елка». В данный момент «елка» проходит опытно-промышленную эксплуатацию. По словам специалистов, устройство препятствует гнездованию на элементах высоковольтных воздушных линий, не травмируя птиц.

На территории южного Подмосковья планируется установить 54 экранирующих птицезащитных устройства для подвесных изоляторов на воздушных линиях 35-110 кВ. Наибольшее количество ПЗУ будет установлено на ВЛ 110 кВ «Ока - Компрессорная» в Серпухове, проходящей вблизи полигона ТБО, месте скопления птиц.

А вот на востоке Подмосковья аисты не гнездятся, зато много пернатых гораздо меньших размеров. Поэтому здесь запланированы работы не только на высоковольтных, но и распределительных электросетях. В частности, на территории огуречной столицы Подмосковья — городского округа Луховицы — энергетики установят 14 комплектов ПЗУ. Работы начнутся в третьем квартале года на ВЛ 10 кВ «Ока».

Стоит отметить, что на высоковольтных линиях 12 городских округов восточного Подмосковья в 2019 году установлено 167 ПЗУ. Еще более 800 комплектов планируется установить в 2020 году. Часть из них уже установлены на ВЛ-35 кВ «Кудиново - Купавна», а на ВЛ 110 кВ «Осетр - Ларино» – экспериментальные ПЗУ антиприсадочного типа.

В этом году около 650 ПЗУ будут установлены и в Москве, на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов.

Напомним, ранее, к началу 2020 года, объявленному Союзом охраны птиц России Годом Журавля, «Россети Московский регион» завершили установку ПЗУ на территориях, прилегающих к заказнику «Журавлиная родина» (крупнейшего в России места предполетного скопления серых журавлей), и в самом заказнике – на 2653 опорах воздушных линий 6-10 кВ. Результатом этой работы стало обеспечение безопасности пернатых с размахом крыльев до 1,3 метра уже на подлете к местам гнездования. Директор заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко неоднократно отмечала, что энергетики идут навстречу пожеланиям экологов и основной объем мероприятий по установке ПЗУ выполняют, когда птицы улетают на зимовку.

Устанавливая ПЗУ любых типов, энергетики «Россети Московский регион», обеспечивают выполнение двойной задачи: птицы защищены от поражения электрическим током, а потребители электроэнергии — от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых.