На строительной площадке Красногорских малых ГЭС, которые возводит РусГидро на реке Кубань в Карачаево-Черкесии, начата укладка бетона в основание сооружений станции. Работы по строительству гидроэлектростанций, старт которым был дан в июне 2019 года, ведутся в соответствии с утвержденным графиком и при соблюдении всех необходимых мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

К настоящему времени устроены перемычки правобережного котлована, в котором будут возводиться сооружения гидроэлектростанций, включая водосброс, здание ГЭС-2 и две секции плотины. Завершено устройство буросекущих свай, которые обеспечили водопроницаемость перемычки. В котловане ведутся работы по разработке скального грунта в основании будущих основных сооружений ГЭС. Уже извлечено порядка 75 тысяч кубометров грунта из необходимых 193 тысяч. Продолжается строительство правобережной ограждающей дамбы и цементационные работы.

Все объекты строительства в полном объеме готовы к прохождению паводкового периода.

По результатам закупочных процедур определены поставщики гидротурбин и генераторов станций. Четыре гидрогенератора мощностью по 12,45 МВт будут изготовлены в Пермском крае на заводе «Электротяжмаш-Привод». Четыре гидротурбины поворотно-лопастного типа будут изготовлены на заводе «Фойт Гидро» в г. Балаково Саратовской области. Гидросиловое оборудование Красногорских МГЭС создается с учетом последних достижений в области энергетического машиностроения и будет характеризоваться высокой эффективностью и экологичностью.

Реализуемый РусГидро новый гидроэнергетический проект предусматривает строительство на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 83,8 млн кВт·ч. Ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021–2022 гг.

Новые малые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала. В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт·ч ежегодно.

Красногорские малые ГЭС прошли конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства.