Генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко и главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Александр Ямохин обсудили вопросы функционирования территориальных подразделений группы компаний «Россети» в ЯНАО в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Александр Ямохин отметил, что одной из важнейших задач по-прежнему остается обеспечение надежной и безопасной работы электросетевого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В условиях распространения коронавирусной инфекции важно повысить уровень контроля за обесчением бесперебойной работы электросетевого оборудования медицинских организаций автономного округа, социально значимых объектов и организаций, не прекращающих свою деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции, обеспечив все необходимые меры защиты для работников, задействованных в процессе», – заявил Александр Ямохин.

Алексей Солдатенко заверил, что коллектив «Россети Тюмень» выполняет все мероприятия производственной программы и инвестиционных планов в строгом соответствии с утвержденными графиками. Глава энергокомпании отметил, что филиалы компании обеспечены необходимыми материалами для выполнения ремонтных программ и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Большое внимание уделяется работе с персоналом, в том числе вахтовым. Так, производственному персоналу установлена надбавка к должностному окладу, оказываются меры поддержки ветеранам, пенсионерам, одиноким матерям и другим категориям работников, оказавшимся в сложившихся условиях в трудной жизненной ситуации.

«Компания в сложившейся ситуации предприняла ряд специальных мер, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей, особое внимание уделяя социально значимым объектам, в числе которых прежде всего учреждения здравоохранения, и объектам предприятий региона, которые продолжают функционировать в рамках непрерывного цикла, а также защите собственного персонала, который занят в производственном процессе», – отметил генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Более того, «Россети Тюмень» готова выделить экспертов для проведения оценки и инспекции энергообъектов медицинских учреждений автономного округа, а в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах, в том числе территориальных сетевых организаций, – направить своих специалистов для устранения последствий технологических нарушений и оказать помощь в проведении восстановительных работ.

Реализацию мероприятий координирует созданный в «Росети Тюмень» оперативный штаб, который взаимодействует с органами власти регионов присутствия. Напомним, что задача по обеспечению постоянного взаимодействия между энергокомпаниями и субъектами федерации была поставлена главой ПАО «Россети» Павлом Ливинским.

Информация о работе «Россети Тюмень» будет доведена Александром Ямохиным до полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Цуканова.