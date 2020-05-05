Компания "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, планирует построить завод по производству сжиженного природного газа мощностью до 13 миллионов тонн в год на побережье Охотского моря, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

Проект планируется реализовать на основе ресурсной базы основного газодобытчика в Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которая входит в "А-Проперти".

Как сообщает агентство, проект оценивается в 10 миллиардов долларов. Инвестиции включают развитие добычных мощностей, строительство магистрального газопровода протяженностью около 1,3 тысячи километров до побережья Охотского моря, строительство СПГ-инфраструктуры, а также мощностей по переработке конденсата и мини-СПГ на территории Якутии. При этом "А-Проперти" планирует обратиться за получением разрешения на экспорт.

"Концепцию и технические решения для проекта разработает TechnipFMC, заказчиком выступит ООО "Глобалтэк" (входит в "А-Проперти"). Стороны объявили о начале работ во вторник. Планируется, что разработка технической концепции проекта будет завершена до конца 2020 года, а запуск первой очереди состоится в 2025 году", — пишет агентство, ссылаясь на представителя компании.

Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром", а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа. Весной 2020 года перечень подходящих для экспорта СПГ участков был расширен, но они по-прежнему принадлежат "Новатэку".

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-3".

Фото: © РИА Новости. Алексей Витвицкий