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Законотворчество (постановления)

Кабмин утвердил правила возмещения банкам расходов по льготным кредитам застройщикам

Правительство РФ приняло постановление об утверждении правил возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Ранее 16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков жилья. Это предложение вошло в число мер, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, Минстрою поручено направить акционерному обществу "ДОМ.РФ" средства федерального бюджета "в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя РФ как получателя средств федерального бюджета в 2020 году, в качестве вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", не увеличивающего его уставный капитал, на цели реализации мероприятий, предусмотренных правилами".

Кроме того, Минстрою поручено обеспечить внесение вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", "не увеличивающего его уставный капитал, в соответствии с договором (соглашением), заключенным между Минстроем РФ и акционерным обществом "ДОМ.РФ".

Кабмин также поручил Минстрою в течение 10 рабочих дней утвердить положение о межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства.

Правила льготных кредитов

Как следует из текста постановления, субсидироваться будет ставка по кредитам, выданным юрлицам на проекты долевого строительства по кредитным договорам, заключенным до 1 мая 2020 года. Целью кредита должны быть покупка земли для жилстроительства или сопутствующей инфраструктуры, а также финансирование строительства таких проектов. Для стройкомпаний, которые входят в список системообразующих предприятий отрасли, допускается субсидирование покупки промышленных объектов и техники, необходимой для строительства жилья.

Уточняется, что для подачи заявления на льготу по кредиту заемщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию. Также он не должен увольнять сотрудников. Программа возмещения банкам процентов по кредитам на строительство жилья будет вестись до 31 декабря 2021 года, уточняется в постановлении.

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Компания: ТАСС

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