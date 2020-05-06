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Персоны

Гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов представил нового главного инженера компании Виктора Абаимова

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в дистанционном формате представил руководителям региональных подразделений нового главного инженера компании. С сегодняшнего дня обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ» исполняет Виктор Абаимов.

Виктор Михайлович Абаимов – представитель плеяды квалифицированных энергетиков современной формации. Более чем за 26 лет стажа в отрасли Виктор Абаимов руководил техническим направлением в различных регионах России, в том числе порядка 10 лет был главным инженером филиала ОАО «Ростовэнерго»-«Южные электрические сети», в 2011-2013 годах работал в должности главного инженера «Ростовэнерго».

Виктор Михайлович имеет опыт работы и на Северном Кавказе – с 2014-го по 2016 год являлся заместителем главного инженера МРСК Северного Кавказа (сейчас «Россети Северный Кавказ»), а затем главным инженером филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» компании.

До текущего назначения новый технический руководитель «Россети Северный Кавказ» трудился на должности заместителя главного инженера дочерней структуры «МРСК Северо-Запада» (бренд «Россети Северо-Запад»).

Гендиректор компании Виталий Иванов обозначил перед новым главным инженером задачи первостепенной производственной важности, которые Виктору Абаимову предстоит решать в ближайшее время. В частности, глава компании поручил своему новому заместителю провести выездные проверки инженерно-технического состояния региональных энергосистем после завершения особого режима пандемии.

Прежний главный инженер энергокомпании, заслуженный энергетик России, ветеран отрасли Борис Мисиров остается работать в структуре и будет курировать другое производственное направление.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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