МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку в размере 50 миллионов рублей волгоградской компании, специализирующейся на переработке отходов лома и кабеля и производстве медных и алюминиевых гранул, сообщает пресс-служба банка.

Кредит компании “Рэдмэджик” предоставлен банком по ставке 8,25% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП, говорится в сообщении.

Как ожидается, финансовая поддержка позволит предприятию увеличить загрузку производственных мощностей и объем выпуска продукции. При этом с ростом перерабатывающего производства снизится негативное воздействие металлических отходов на окружающую среду в регионе.

Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 150 миллионов рублей, в ходе его реализации будет создано 15 новых рабочих мест. Производственные линии ООО "Рэдмэджик" ежемесячно перерабатывают более 1,5 тысяч тонн отходов, содержащих металлы.