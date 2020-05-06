«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт коммутационного оборудования подстанции 500 кВ «Шахты» – ключевого энергообъекта Ростовской области. Принятые меры позволили повысить надежность электроснабжения города Шахты, где расположены три текстильные фабрики, с апреля начавшие серийный выпуск масок и защитных костюмов для врачей. Предприятия запитаны через сети АО «Донэнерго».

Работы выполнены в условиях действующего энергообъекта без ограничений подачи электроэнергии потребителям. Всего отремонтировано десять разъединителей 110-220 кВ. Также проведена замена 54 ед. опорно-стержневой изоляции.

Разъединители служат для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении регламентных работ Реализация ремонтной программы нацелена на повышение надежности работы оборудования и предотвращение нештатных ситуаций.

Подстанция 500 кВ «Шахты» трансформаторной мощностью 1252 МВА обеспечивает электроснабжение 6 районов Ростовской области с общей численностью населения около 300 тыс. человек. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение промышленных потребителей города Шахты, включая фабрики «БТК Групп», «Мартин», «Киса». С апреля 2020 года эти текстильные предприятия начали серийный выпуск масок и защитных костюмов для врачей.