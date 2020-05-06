COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 8 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" повысила надежность электроснабжения предприятий Ростовской области, перепрофилированных на выпуск защитных масок

Россети ФСК ЕЭС повысила надежность электроснабжения предприятий Ростовской области, перепрофилированных на выпуск защитных масок

6 мая 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
250

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт коммутационного оборудования подстанции 500 кВ «Шахты» – ключевого энергообъекта Ростовской области. Принятые меры позволили повысить надежность электроснабжения города Шахты, где расположены три текстильные фабрики, с апреля начавшие серийный выпуск масок и защитных костюмов для врачей. Предприятия запитаны через сети АО «Донэнерго».

Работы выполнены в условиях действующего энергообъекта без ограничений подачи электроэнергии потребителям. Всего отремонтировано десять разъединителей 110-220 кВ. Также проведена замена 54 ед. опорно-стержневой изоляции. 

Разъединители служат для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении регламентных работ Реализация ремонтной программы нацелена на повышение надежности работы оборудования и предотвращение нештатных ситуаций.

Подстанция 500 кВ «Шахты» трансформаторной мощностью 1252 МВА обеспечивает электроснабжение 6 районов Ростовской области с общей численностью населения около 300 тыс. человек. От ее бесперебойной работы зависит электроснабжение промышленных потребителей города Шахты, включая фабрики «БТК Групп», «Мартин», «Киса». С апреля 2020 года эти текстильные предприятия начали серийный выпуск масок и защитных костюмов для врачей. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики Владимирэнерго повышают надежность электроснабжения потребителей Собинского района
На стройплощадку блока № 1 Белорусской АЭС доставлено ядерное топливо для начальной загрузки в реактор
Энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно