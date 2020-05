Французское Министерство экологии и внутреннего перехода (Ministry for the Ecological and Inclusive Transition, MEIT) издало два указа по реализации плана по развитию энергетики на период до 2028 г. (Programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE) и национальной низко-углеродной стратегии, которые впервые были опубликованы в январе 2019 г. В сентябре 2019 г. парламентом страны была утверждена национальная стратегия в области энергетики и климата (French Strategy for Energy and Climate, Energy-Climate Act).

Основными целями Energy-Climate Act являются: достижение углеродной нейтральности к 2050 г.; сокращение к 2028 г. конечного потребления энергии на 16,5% (по сравнению с 2012 г.); сокращение потребления ископаемого топлива на 40% к 2030 г. (вместо целевого показателя в 30%, установленного Законом об энергетическом переходе от 2015 г. (Loi de transition énergétique, 2015); закрытие последней угольной электростанции к 2022 г. При этом доля атомной энергетики в энергобалансе должна составлять не более 50% к 2035 г., а не к 2025 г., как планировалось ранее. Из действующих в настоящее время 58 ядерных реакторов 14 будут выведены из эксплуатации к 2035 г. К 2028 г. суммарная мощность ВИЭ-генерации должна быть удвоена в сравнении с 2017 г., а доля ВИЭ в конечном потреблении энергии должна быть увеличена до 33% к 2030 г.

Предусматриваются также полный отказ от использования бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 г., реконструкция всех строений с низкой энергоэффективностью в течение 10 лет и использование зеленого водорода промышленностью (доля водорода составит от 20% до 40% от общего потребления газа в промышленности к 2028 г.).

Информационно-аналитический ресурс, Enerdata