Аэрофотосъёмка Кировского завода в Санкт-Петербурге (Россия). Цеха завода "Севкабель" Цеха завода "Севкабель" Цеха завода "Севкабель"

Первый кабельный завод России начинает переводить свой производственный комплекс в индустриальный кластер, развиваемый Кировским заводом, уже этим летом. Решение о релокации было принято на днях на первом рабочем заседании нового состава Совета директоров ПК «Севкабель».

В середине 3-го квартала этого года стартует первый этап релокации, в 4-м квартале будет реализован второй этап переноса. К концу 2020 г. «Севкабель» полностью освободит площадку на Васильевском острове, а ко 2-му кварталу 2021 г. все производственные линии будут запущены на новой производственной площадке. Производственные мощности «Севкабеля» будут размещены на новой площадке на основании договора долгосрочной аренды.

Все процессы строго спланированы и согласованы с графиком строительной готовности инфраструктуры индустриального кластера. Этапность релокации позволит заводу не прерывать производственную деятельность: во время того, как демонтируется первая очередь производственных линий, остальные производственные мощности продолжают свою работу – их перенос начнётся только после того, как будет запущена первая очередь на новой площадке.

Изначально завод «Севкабель» планировал функционировать на Васильевском острове до конца 2020 г. – до окончания активного строительного сезона. Однако, сложившаяся эпидемиологическая обстановка приостановила строительную деятельность по всей стране, поэтому потребности заказчиков в кабельно-проводниковой продукции существенно снизились. В связи с этим, можно минимизировать складские запасы, необходимые для продолжения работы на период переноса – по этой причине руководство завода решило начать релокацию, не дожидаясь изначально запланированных сроков.

Таким образом, релокация должна пройти без давления на капитал компании, без необходимости создания больших объемов складских запасов и без проблем в части соблюдения договорных обязательств перед заказчиками.

В процессе переноса, помимо внешних организаций, которые специализируются на таких промышленных проектах, будет задействован персонал завода – это исключит периоды простоя для сотрудников предприятия и позволит сохранить штат. Сотрудники производственных подразделений будут вовлечены в демонтаж, упаковку, комплектацию, монтаж и последующую пусконаладку производственных линий. Управление производством, служба продаж, административный персонал и другие подразделения бэк-офиса продолжат работу в обычном режиме.

Сергей Ярмилко, генеральный директор завода «Севкабель»:

«Помимо переноса производственных мощностей с Васильевского острова, проект релокации нацелен на исправление исторически сложившихся внутренних логистических ошибок производства, снижение непроизводственных потерь и пересмотр выпускаемой номенклатуры. За счёт реализации этого проекта мы получаем дополнительные возможности для расширения, так как выбранная нами площадка – развивающийся индустриальный кластер в черте города с многообещающими инфраструктурными характеристиками.

Перенос ряда рабочих центров с территории на Кожевенной линии 40, проведенный «Севкабелем» ранее, дал бесценный опыт управления процессом релокации и понимание его специфики. Работа по оптимизации технологических процессов и цифровизации производства, которой мы занимались в течение последних 5 лет, позволит управлять территориально распределённым производством во время переноса без потери эффективности на рынке».

Кировсий завод

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