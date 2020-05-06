Ассоциация “Электрокабель” формирует полный реестр претензий
6 мая 2020, 13:00
Рубрика: Компании
Метки: СЕВКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Аэрофотосъёмка Кировского завода в Санкт-Петербурге (Россия).
Цеха завода "Севкабель"
Цеха завода "Севкабель"
Цеха завода "Севкабель"
Первый кабельный завод России начинает переводить свой производственный комплекс в индустриальный кластер, развиваемый Кировским заводом, уже этим летом. Решение о релокации было принято на днях на первом рабочем заседании нового состава Совета директоров ПК «Севкабель».
В середине 3-го квартала этого года стартует первый этап релокации, в 4-м квартале будет реализован второй этап переноса. К концу 2020 г. «Севкабель» полностью освободит площадку на Васильевском острове, а ко 2-му кварталу 2021 г. все производственные линии будут запущены на новой производственной площадке. Производственные мощности «Севкабеля» будут размещены на новой площадке на основании договора долгосрочной аренды.
Все процессы строго спланированы и согласованы с графиком строительной готовности инфраструктуры индустриального кластера. Этапность релокации позволит заводу не прерывать производственную деятельность: во время того, как демонтируется первая очередь производственных линий, остальные производственные мощности продолжают свою работу – их перенос начнётся только после того, как будет запущена первая очередь на новой площадке.
Изначально завод «Севкабель» планировал функционировать на Васильевском острове до конца 2020 г. – до окончания активного строительного сезона. Однако, сложившаяся эпидемиологическая обстановка приостановила строительную деятельность по всей стране, поэтому потребности заказчиков в кабельно-проводниковой продукции существенно снизились. В связи с этим, можно минимизировать складские запасы, необходимые для продолжения работы на период переноса – по этой причине руководство завода решило начать релокацию, не дожидаясь изначально запланированных сроков.
Таким образом, релокация должна пройти без давления на капитал компании, без необходимости создания больших объемов складских запасов и без проблем в части соблюдения договорных обязательств перед заказчиками.
В процессе переноса, помимо внешних организаций, которые специализируются на таких промышленных проектах, будет задействован персонал завода – это исключит периоды простоя для сотрудников предприятия и позволит сохранить штат. Сотрудники производственных подразделений будут вовлечены в демонтаж, упаковку, комплектацию, монтаж и последующую пусконаладку производственных линий. Управление производством, служба продаж, административный персонал и другие подразделения бэк-офиса продолжат работу в обычном режиме.
Сергей Ярмилко, генеральный директор завода «Севкабель»:
«Помимо переноса производственных мощностей с Васильевского острова, проект релокации нацелен на исправление исторически сложившихся внутренних логистических ошибок производства, снижение непроизводственных потерь и пересмотр выпускаемой номенклатуры. За счёт реализации этого проекта мы получаем дополнительные возможности для расширения, так как выбранная нами площадка – развивающийся индустриальный кластер в черте города с многообещающими инфраструктурными характеристиками.
Перенос ряда рабочих центров с территории на Кожевенной линии 40, проведенный «Севкабелем» ранее, дал бесценный опыт управления процессом релокации и понимание его специфики. Работа по оптимизации технологических процессов и цифровизации производства, которой мы занимались в течение последних 5 лет, позволит управлять территориально распределённым производством во время переноса без потери эффективности на рынке».
Кировсий завод
Проспект Стачек, 47 на карте Санкт-Петербурга, ближайшее метро Кировский завод — Яндекс.Карты
Справочная информация:
Завод «Севкабель» последние несколько десятилетий входит в топ-10 производителей кабеля и проводов на отечественном рынке. После вхождения «Севкабеля» в консорциум «Росскат-Микропровод» в 2017 г., производственный консорциум занял 3-е место в рейтинге крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. В 2019 г. после перехода группы компаний «Росскат» под контроль Банком «Траст», представители Банка вошли в операционные органы управления – в том числе, в новый состав Совета Директоров ПК «Севкабель».
Сейчас в портфеле петербургского кабельного завода более 28 000 SKU для самых разных отраслей: атомной промышленности, энергетики, судостроения, нефтегазодобывающей промышленности, гражданского и промышленного строительства и др.
Сегодняшняя управляющая команда руководит заводом с сентября 2015 г. За 5 лет выручка компании увеличилась с 4 млрд руб (2014 г.) до 7.3 млрд руб (2019 г.) со среднегодовым показателем EBITDA 0,45 млрд руб.
За этот период на предприятии была проведена масштабная модернизация, реализована программа цифровизации производства «Умный цех» и запущен проект по устранению потерь «Бережливое производство». В 2017 г. управляющая команда провела частичную релокацию рабочих центров «Севкабеля», сконцентрировав 99% производственных операций в рамках промышленного комплекса на Кожевенной линии 39. Территорию, которая освободилась за счёт локализации производства на одной площадке, сейчас занимает общественно-деловое пространство.
«Севкабель» является исторически первым кабельным производством в России – он был основан как мануфактура Siemens&Halske в 1879 году. Своё 140-летие завод отметил стартом разработки и изготовления уникальных импортозамещающих продуктов, у которых нет аналогов на отечественном рынке – шлангокабеля, необходимого для шельфовой добычи газа, и подводной линии связи, включая создание соединительных и концевых кабельных муфт.
В апреле 2020 г. Правительство Российской Федерации по предложению Министерства промышленности РФ внесло завод «Севкабель» в федеральный перечень системообразующих предприятий Российской Федерации. Решением Администрации Санкт-Петербурга «Севкабель» был также включен в региональный перечень системообразующих предприятий.
ПК «Севкабель» участвует в работе Ассоциаций «Честная позиция» и «Электрокабель» и является членом Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности при Министерстве промышленности и торговли и Министерстве энергетики РФ.
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