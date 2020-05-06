«Россети Тюмень» повысили надежность энергоснабжения ряда социальных и промышленных объектов одного из промышленных центров северо-западной части ХМАО-Югры. Персонал филиала «Энергокомплекс» успешно завершил плановые работы на подстанции 110 кВ «Кварц», питающей объекты города Нягани.

Подстанция введена в эксплуатацию в 2004 году. Это один из четырех энергетических объектов, которые находятся в черте города. В рамках ремонтной кампании на ПС «Кварц» выполнены текущие ремонты силовых трансформаторов и техническое обслуживание оборудования.

Реализованные мероприятия повысят надёжность работы подстанции и обеспечат качественную и бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. В их числе смежная сетевая организация АО «ЮТЭК-Региональные сети», которая, в свою очередь, обеспечивает энергоресурсами социальные и образовательные учреждения микрорайона «Западный» г. Нягани: детский сад «Ёлочка», среднюю школу, няганский центр социальной помощи семье и детям (детский дом «Северяночка»). Также подстанция «Кварц» обеспечивает электроэнергией завод «ЛВЛ – Югра», который входит в структуру АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и является единственным производителем бруса ЛВЛ на территории Уральского федерального округа. Отметим, что продукция холдинга экспортируется в страны Европейского союза. Ежегодно «ЛВЛ-Югра» производит до 40 тысяч кубических метров продукции.

В целом подготовка к осенне-зимнему периоду «Россети Тюмень» выполняется в рамках утвержденной производственной программы. По итогам 1 квартала объем мероприятий реализован на 100 %. В 2020 году на ремонт электросетевых объектов предприятие направит более 2 млрд рублей.