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Модернизация

"Россети Тюмень" повысили надежность энергоснабжения нескольких социальных и промышленных объектов в ХМАО-Югре

Россети Тюмень повысили надежность энергоснабжения нескольких социальных и промышленных объектов в ХМАО-Югре

6 мая 2020, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети Тюмень» повысили надежность энергоснабжения ряда социальных и промышленных объектов одного из промышленных центров северо-западной части ХМАО-Югры. Персонал филиала «Энергокомплекс» успешно завершил плановые работы на подстанции 110 кВ «Кварц», питающей объекты города Нягани.

Подстанция введена в эксплуатацию в 2004 году. Это один из четырех энергетических объектов, которые находятся в черте города. В рамках ремонтной кампании на ПС «Кварц» выполнены текущие ремонты силовых трансформаторов и техническое обслуживание оборудования.

Реализованные мероприятия повысят надёжность работы подстанции и обеспечат качественную и бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. В их числе смежная сетевая организация АО «ЮТЭК-Региональные сети», которая, в свою очередь, обеспечивает энергоресурсами социальные и образовательные учреждения микрорайона «Западный» г. Нягани: детский сад «Ёлочка», среднюю школу, няганский центр социальной помощи семье и детям (детский дом «Северяночка»). Также подстанция «Кварц» обеспечивает электроэнергией завод «ЛВЛ – Югра», который входит в структуру АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и является единственным производителем бруса ЛВЛ на территории Уральского федерального округа. Отметим, что продукция холдинга экспортируется в страны Европейского союза. Ежегодно «ЛВЛ-Югра» производит до 40 тысяч кубических метров продукции.

 В целом подготовка к осенне-зимнему периоду «Россети Тюмень» выполняется в рамках утвержденной производственной программы. По итогам 1 квартала объем мероприятий реализован на 100 %. В 2020 году на ремонт электросетевых объектов предприятие направит более 2 млрд рублей.

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