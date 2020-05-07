Поправки в закон о госзакупках предусматривают предоставление преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех товаров, произведённых в странах ЕАЭС, в размере 15 процентов. Кроме того, кабмин сможет дополнительно увеличивать размер предоставляемых ценовых преференций, пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Как отметил сенатор, документ направлен на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Он напомнил, что развитие такого производства предусмотрено поручениями Президента России.

По его словам, предложенные поправки позволят создать долговременный механизм точечной поддержки развития российского производства в целях стимулирования уровня экономического роста на отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций ОПК при производстве ими высокотехнологичной российской продукции.

Одновременно внесён законопроект об изменениях в статью 9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», который предусматривает полномочия кабмина утверждать перечень ключевых показателей эффективности для государственных кредитных учреждений, включая объёмы текущего финансирования оборотных активов и инвестиций, предоставленных организациям, включённым в сводный реестр организаций ОПК, на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Авторы инициативы считают, что реализация законопроекта будет стимулировать государственные банки снижать процентные ставки по предоставляемым кредитам и своевременно осуществлять финансирование оборотных активов и инвестиции в производство гражданской продукции организаций оборонно-промышленного комплекса во взаимосвязи с различными мерами господдержки.

Законопроект «О внесении изменений в статью 14 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесли члены Совета Федерации Константин Долгов, Юрий Фёдоров, Алексей Дмитриенко, Эдуард Исаков и депутат Государственной Думы Владимир Гутенёв.

Фото: Игорь Самохвалов / ПГ