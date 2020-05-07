Специалисты Приволжского производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волга») - «Саратовские сети» провели ремонтные работы на подстанциях (ПС) 110 кВ «Терновка-1» и «Терновка-2».

Центры питания находятся в Энгельсском районе Саратовской области и обеспечивают электроснабжение нефтеперекачивающих станций на нефтепроводах Куйбышев–Лисичанск и Куйбышев–Тихорецк. Нефтепровод Куйбышев–Тихорецк – важнейший элемент нефтетранспортной инфраструктуры, обеспечивающий доставку нефти в крупнейший нефтеналивной порт Новороссийск. Также подстанции обеспечивают электроснабжение сел Подгорное, Новая Терновка и Старая Терновка с населением около 1500 человек.

Энергетики выполнили техническое обслуживание силовых трансформаторов 110 кВ, отремонтировали трансформаторы собственных нужд, отделители и короткозамыкатели 110 кВ. В результате повышена надежность электроснабжения нефтеперекачивающих станций и расположенных поблизости населенных пунктов.

Все работы проводились энергетиками при жестком контроле соблюдения мер безопасности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Персонал, участвующий в проведении работ, был полностью обеспечен индивидуальными средствами защиты и гигиены, велся постоянный контроль состояния здоровья работников.

Ремонтные работы на подстанциях 110 кВ «Терновка-1» и «Терновка-2» проводились во исполнение поручения генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского о полной и своевременной готовности электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду, а также в рамках реализации ремонтной программы «Россети Волга» 2020 года.