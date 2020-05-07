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За рубежом

Первый энергоблок строящейся в Турции ГЭС Илису мощностью 1,2 ГВт будет введен в эксплуатацию в мае 2020 года

Первый энергоблок строящейся в Турции ГЭС Илису мощностью 1,2 ГВт будет введен в эксплуатацию в мае 2020 года

7 мая 2020, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, ТУРЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По информации Главного управления государственных гидротехнических сооружений Турции (General Directorate of State Hydraulic Works, DSI), ввод в эксплуатацию 1-го энергоблока ГЭС Илису (Ilisu) мощностью 200 МВт запланирован в мае 2020 г.

ГЭС Илису проектной мощностью 1,2 ГВт сооружается на р. Тигр близ деревни Илису на границе турецких провинций Мардин (Mardin) и Ширнак (Şırnak). Плотина ГЭС является одной из 22 плотин, строящихся в рамках проекта сооружения гидроэнергетических объектов в Юго-Восточной Анатолии (Southeastern Anatolia Project), целью реализации которого является увеличение выработки электроэнергии, борьба с наводнениями и создание запасов гидроресурсов. Объем водохранилища ГЭС Илису составит 10,4 млрд м3 . Строительство плотины ГЭС началось в 2006 г. В настоящее время наполняемость водохранилища уже почти в два раза превысила минимально необходимый для начала коммерческой эксплуатации уровень. На полную мощность электростанция должна выйти к зиме 2020-2021 г. Три другие гидроэлектростанции: ГЭС Асаги Калекой (Asagi Kalekoy) мощностью 454 МВт, ГЭС Цетин (Cetin) мощностью 350 МВт и ГЭС Юсуфели (Yusufeli) мощностью 558 МВт, как ожидается, будут полностью введены в эксплуатацию к 2021 г. Ранее, в апреле 2020 г. компания KAF Teknik Yapı заключила контракт на $ 1,5 млрд (€ 1,4 млрд) с китайской компанией Nengge Gezhouba International на строительство ГАЭС мощностью 1000 МВт в регионе Испарта (Isparta) на западе Турции. На ГАЭС будут установлены 4 энергоблока мощностью 250 МВт каждый. Контрактом предусмотрено проектирование, строительство, поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы и опытная эксплуатация. Ожидается, что строительство станции продлится 75 месяцев и ГАЭС будет введена в эксплуатацию в середине 2026 г.

Информационно-аналитический ресурс, Enerdata

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