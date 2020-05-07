Ассоциация “Электрокабель” формирует полный реестр претензий
7 мая 2020, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика
Подписан ещё один контракт на установку освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях автодорог в Псковской области. Осветительные приборы появятся на дорогах в Псковском, Печорском и Палкинском районах, уточнили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Псковском районе устроят освещение в деревне Лезги на дороге Неёлово - Кудина Гора - Печоры и в деревне Серёдка на дороге Серёдка – Льнозавод. В Печорском районе элементы освещения установят в Печорах, деревне Гверстонь и деревне Сорокино на дороге Неёлово - Кудина Гора – Печоры.
В Палкинском районе монтаж фонарей выполнят в деревне Щепец на трассе Псков - Кислово – Палкино.
Сумма контракта составила более 2 млн рублей. На эти средства подрядчик установит железобетонные опоры, смонтирует электрический кабель освещения и уличные светильники со светодиодными лампами. Это второй контракт на установку освещения на пешеходных переходах в регионе.
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