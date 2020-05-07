Подписан ещё один контракт на установку освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях автодорог в Псковской области. Осветительные приборы появятся на дорогах в Псковском, Печорском и Палкинском районах, уточнили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Псковском районе устроят освещение в деревне Лезги на дороге Неёлово - Кудина Гора - Печоры и в деревне Серёдка на дороге Серёдка – Льнозавод. В Печорском районе элементы освещения установят в Печорах, деревне Гверстонь и деревне Сорокино на дороге Неёлово - Кудина Гора – Печоры.

В Палкинском районе монтаж фонарей выполнят в деревне Щепец на трассе Псков - Кислово – Палкино.

Сумма контракта составила более 2 млн рублей. На эти средства подрядчик установит железобетонные опоры, смонтирует электрический кабель освещения и уличные светильники со светодиодными лампами. Это второй контракт на установку освещения на пешеходных переходах в регионе.