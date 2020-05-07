Энергетики уже смонтировали распределительные устройства 35 и 10 кВ, силовой трансформатор мощностью 10 МВА, проложили кабельные и воздушные линии 10 кВ, установили молниеотвод.

Строительство подстанции позволит увеличить мощность деревообрабатывающего завода «Свеза Новатор». Здесь производят фанеру, деревянные фанерованные панели и аналогичные слоистые материалы, древесные плиты. На заводе построят еще одну производственную линию, и создадут более 100 дополнительных рабочих мест.

Напомним, надежное электроснабжение регионов России и подготовка к зиме в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции находятся на особом контроле главы группы «Россети» Павла Ливинского. Он поручил дочерним структурам своевременно завершить реализацию ремонтной и критической части инвестиционной программ.