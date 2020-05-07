Сегодня утром в Первоуральске произошел пожар в одной из квартир на Ватутина, 37. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 кв. м. Огнем были повреждены домашнее имущество, стены, пол. Кроме того, погибла хозяйка – женщина 1948 года рождения, она жила одна.

«Пострадавшая при пожаре на Ватутина, 37, была доставлена бригадой скорой помощи в первоуральскую городскую больницу в состоянии клинической смерти, но реанимационные мероприятия, как в карете скорой помощи, так и в больнице – не прекращались до тех пор, пока не была констатирована физическая смерть пострадавшей», – прокомментировали в пресс-службе больницы.

По прибытии пожарных из здания были эвакуированы по лестничным маршам 15 человек, из них звеном газодымозащитной службы с помощью маски самоспасатель – 8 человек, в том числе двое детей. В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники, 12 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда Первоуральска, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Местная жительница Юлия рассказала «Новому Дню», что незадолго до возгорания в доме происходили некие сбои в работе электричества. «В 6:45 начали моргать лампочки. В некоторых квартирах начали взрываться зарядные устройства. У одной соседки взорвался роутер, у другой соседки бесперебойник задымился, потом сразу отключили электричество. На Ватутина, 30, недели две назад заморгало электричество, погорела бытовая техника. Буквально два-три дня спустя случился пожар. Там выдернули медную кабельную проводку в подвалах. Судя по разговорам коммунальщиков, у нас в доме произошло тоже самое», – рассказала собеседница агентства.

Мы обратились в администрацию Первоуральска за комментарием от коммунальщиков. В пресс-службе горадминистрации подтвердили версию местных жителей. По данным мэрии, неизвестные взломали замок на входной двери в подвал многоквартирного дома.

«Было совершено хищение силовых кабелей, проходящих по подвальному помещению многоквартирного дома, проводки подвального освещения, элементов электрических щитов ВРУ на подъезды многоквартирного дома и повреждения объектов электросетевого хозяйства многоквартирного дома. В результате произошло короткое замыкание электрооборудования, а так же пожар в квартире №53. Электроснабжение дома восстановлено силами управляющей организации ПМУП «ЕРЦ»», – сообщили «Новому Дню».

