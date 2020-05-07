Компания «Заповедные места Татарского пролива», подписавшая соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», первой из резидентов будет продвигать побережье Хабаровского края. Инвестор вложит в проект около 10 млн рублей.

«Мы готовы предложить новый туристский формат для гостей Ванинского района – отдых на природе, совмещенный с благами цивилизации. Будем размещать шатры для глэмпинга в красивейшем месте на берегах реки, впадающей в бухту Датта, - рассказывает один из учредителей проекта Дмитрий Ильин. - Воплотить нашу мечту о расширении туристского бизнеса помогли льготы, которые предоставляются резидентам режима СПВ. Расходная часть проекта с учетом налоговых льгот стала для нас приятным сюрпризом».

Проектом ООО «Заповедные места Татарского пролива» предусмотрена разработка несколько маршрутов разной направленности, в том числе экотуризм и рыболовные туры. Гостям будет предложен широкий спектр услуг – от экстремальной рыбалки до примерки национальных костюмов представителей малых народностей, проживающих на территории Хабаровского края.

В настоящее время резидент закупает необходимое оборудование, ведется подготовка гидов-проводников. Первый туристский сезон новый резидент СПВ планирует открыть уже в этом году после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день 16 резидентов свободного порта Владивосток ведут инвестиционную деятельность в Ванинском муниципальном районе. Общая стоимость реализуемых проектов составляет 112 млрд рублей, планируется создание 3 348 рабочих мест. Причем более 28 млрд рублей в экономику региона уже инвестировано, на введенных предприятиях трудятся 1 255 местных жителей.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока