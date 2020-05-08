Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Свердловскую область

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил ряд промышленных предприятий Свердловской области, специализирующихся на выпуске радиоэлектронных, оптических изделий и медицинской техники, в том числе аппаратов искусственной вентиляции лёгких и комплектующих к ним.

В ходе рабочей поездки глава Минпромторга России посетил Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (холдинг Швабе), где ознакомился с производством гражданского приборостроения, автоматизированным оптическим, литейным, механообрабатывающим и заготовительным производством, с производством гиростабилизированных и оптико-электронных систем. Министр отметил, что предприятие на 100% выполняет гособоронзаказ и уже превзошло целевой уровень диверсификации, обозначенный Президентом Российской Федерации к 2025 г. При этом УОМЗ расширяет объемы и географию поставок на экспорт, охватив уже более 50 стран. Отдельно Денис Мантуров отметил значимость производства оборудования, необходимого для борьбы с пандемией.

Работа УОМЗ в этом направлении достойна самой высокой оценки. Здесь производят не только разные виды приборов для дистанционного измерения температуры – сегодня это первая линия для выявления заразившихся. Еще более важно поступательно увеличивать выпуск того, что сегодня поддерживает тяжелобольных. В этой части предприятие уже производит многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, обеспечивающие все режимы вентиляции легких, в том числе для новорожденных и детей, выпускает сопутствующее оборудование для ИВЛ, пульсоксиметры и многое другое. Надеюсь, что планы масштабировать выпуск этой номенклатуры, также, как и запустить в производство свою новую разработку – аппарат ИВЛ – будут реализовываться опережающими темпами

- отметил Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России также посетил фирму «Тритон-ЭлектроникС», которая является производителем аппаратов искусственной вентиляции лёгких и прочего оборудования – мониторов, датчиков и модулей.

В апреле предприятие выпустило в 3,5 раза больше ИВЛ, чем в конце прошлого года. Если в 2019 году среднемесячно производилось 46 аппаратов ИВЛ, то в апреле этого года производство нарастили до 153 единиц. Надеюсь, что и в дальнейшем эта динамика будет идти по нарастающей. Мы, в свою очередь, окажем необходимую поддержку. Сегодня с губернатором Свердловской области посовещались и приняли решение предоставить «Тритон-ЭлектроникС» землю в ОЭЗ «Титановая долина» для строительства нового здания

–прокомментировал Денис Мантуров.

С целью организации серийного производства разработанных фирмой «Тритон-ЭлектроникC» изделий достигнуто соглашение о производственной кооперации с Группой компаний «ИТЭЛМА».

В ходе рабочей поездки Министр ознакомился с цехами Уральского приборостроительного завода, где производится широкая номенклатура радиоэлектронного оборудования, в том числе авиационных приборов и бортового оборудования. Также УПЗ является основным производителем аппаратов ИВЛ. По словам главы Минпромторга России, предприятие продемонстрировало взрывной рост в части производства критически важного медицинского оборудования.

Если за весь прошлый год УПЗ увеличил производство аппаратов ИВЛ более чем в 2,5 раза, то уже в прошлом месяце нарастил выпуск еще в 10 раз – до 700 единиц. Сегодня предприятие обеспечивает почти три четверти всех поставок новых аппаратов ИВЛ. Не сомневаюсь, что майский план выпуска в 2,5 тыс. ИВЛ – а это в 3,5 раза больше апрельского – будет выполнен

- прокомментировал Денис Мантуров.

По итогам посещения каждого из предприятий глава Минпромторга России наградил лучших сотрудников за проделанную работу ведомственными наградами и поздравил с присвоением почетных званий.