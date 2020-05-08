RusCable Live, эфир от 8 мая

В прямом эфире RusCable Live 8 мая принял участие Вице-президент “Ассоциации Электрокабель” Максим Третьяков. Он рассказал о планах Ассоциации об урегулировании ситуации, связанной со сносом выставки Cabex-2020.

Как мы писали ранее, сейчас Ассоциация “Электрокабель” занимается составлением реестра пострадавших компаний, сбором информации по сумме потерь и прояснением ситуации с незаконным демонтажем выставки и оказанием максимально возможной помощи кабельщикам. На сегодня есть данные о 50% от числа всех экспонентов, которые затратили на участие около 60 млн рублей.

Представители Ассоциации уже провели переговоры с организатором выставки “Международная выставочная компания” (MVK), парком “Сокольники” и “Российским союзом выставок и ярмарок” (РСВЯ). По предварительным данным, указание о сносе выставки парк “Сокольники” получил от Правительства Москвы устно: никаких документов дирекция парка предоставить не смогла.

Одним из важнейших вопросов для экспонентов остается возможность забрать со склада “Сокольников” свое имущество. Оно сейчас, по словам Третьякова, “непонятно в каком состоянии”.

Второй важной проблемой остается возмещение потраченных компаниями-экспонентами средств на аренду. Отраслевой союз - РСВЯ, в настоящее время консолидирует усилия “выставочных” компаний для создания эффективных юридических инструментов, позволяющих уйти от выплат заказчикам. Третьяков предполагает, что MVK может предложить ваучеры на уплаченные средства по аренде для зачета при проведении Cabex 2021. На финансовую компенсацию, как единогласно отмечают специалисты, надеяться не приходится: в этом случае компания MVK обречет себя на банкротство.

Ни одна организация так и не взяла ответственность за снос выставки Cabex, организованный ночью 1 мая. Остается неясным, кто оплатил работы по разбору. Ассоциация взяла на себя сбор документальной информации и подготовку юридической базы для ликвидации последствий этой “абсолютно беспрецедентной истории”.

Сейчас Ассоциация “Электрокабель” готовит письмо Правительству Москвы, в котором будет приведен реестр пострадавших экспонентов и указаны суммы убытков. “Для нас сейчас важно проявить позицию и не дать спустить все на тормозах”, – заявил Третьяков. По предварительным данным, ущерб, нанесенный компаниям, которые должны были участвовать в выставке, составляет не менее 60 млн. рублей. Следите за ответами властей, которые будут опубликованы в телеграм-канале АЭК.

Господин Третьяков обещает: “Ассоциация “Электрокабель” будет отстаивать интересы отрасли всеми законными путями,” и призывает всех экспонентов присылать свои данные о потерянных средствах (sakharova.n@elektrokabel.ru). “Программой максимум” для Ассоциации будет создание механизмов возмещения экспонентам денег, потраченных на обустройство выставочных стендов.

На вопрос Сергея Кузьминова о том, останется ли доверие к Cabex, Максим Владимирович уверено сказал, что сохранение самого бренда “Cabex”, единственной кабельной выставки в России крайне важно для всех игроков российского кабельного рынка. “Cabex – это наша отраслевая выставка. Бренд – не то же самое , что организатор выставки. Выставка должна сохраниться и должна развиваться”, – заметил Третьяков, – “Я абсолютно уверен, что мы сохраним и бренд, и выставку, а кто будет ее организатором – покажет время”.

Господин Третьяков напомнил, что обо всех новостях, связанных с выставкой Cabex 2020 можно узнать на официальном Telegram-канале Ассоциации “Электрокабель”. Он также пригласил представителей кабельных компаний на собрание Антикризисного Штаба Ассоциации “Электрокабель”, которое пройдет на следующей неделе. Оно будет посвящено отраслевой аналитике и статистике – будет пересмотрена система сбора данных по отрасли. Новые программные инструменты помогут делать более глубокий анализ ситуации на рынке кабельно-проводниковой продукции и даст возможность сформировать более точные выводы, которые в свою очередь помогут в принятии взвешенных и эффективных решений, выгодных для всех.