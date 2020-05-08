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Законотворчество (постановления)

Минстрой разработал проект о передаче сетей ресурсоснабжающим организациям

Минстрой разработал проект о передаче сетей ресурсоснабжающим организациям

8 мая 2020, 14:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНСТРОЙ, ИНФРАСТРУКТУРА

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Минстрой разработал законопроект о передаче ресурсоснабжающим организациям объектов коммунальной инфраструктуры, созданных застройщиками. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается установить возможность передачи внутриквартальных сетей, созданных застройщиком, в собственность ресурсоснабжающей организации, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома к соответствующей системе инженерно-технического обеспечения", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, речь идет о новых сетях, которые строятся при возведении многоквартирных домов. Размер платы, за которую передаются внутриквартальные сети, будет ограничен размером фактически понесенных застройщиком затрат на их создание. При отказе ресурсоснабжающей организации от приобретения в собственность сетей по требованию органа местного самоуправления объекты выставляются на торги. Если желающих приобрести сети не найдется, их выкупят муниципалитеты.

В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на предупреждение роста числа бесхозяйных объектов в России. В ней указывается, что внутриквартальные сети, созданные застройщиками при строительстве многоквартирных домов, зачастую не поставлены на кадастровый учет, право собственности на них не зарегистрировано и эксплуатационную ответственность за них фактически никто не несет. "При этом такие внутриквартальные сети не входят и не могут быть включены в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме", - уточняется в материалах.

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Компания: ТАСС

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