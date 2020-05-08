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Новости портала

По волнам памяти вместе с майским RusCable Insider Digest

По волнам памяти вместе с майским RusCable Insider Digest

8 мая 2020, 16:40
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, RusCable.Ru, НОВОСТИ

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Время чтения ≈ 1 мин
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RusCable Insider Digest № 171

RusCable Insider Digest № 171

RusCable Insider Digest № 171

RusCable Insider Digest № 171

Майские праздничные дни всегда вносят изменения в привычный ритм жизни. Май 2020 года не стал исключением – выходные дни перепали даже тем, кто не уходил на оплачиваемую самоизоляцию. В связи с этим и наша редакция не стала делать очередной выпуск журнала RusCable Insider Digest в первый понедельник месяца и перенесла его выход на 8 мая. Признаться честно, мы ожидали, что новостная повестка будет скудной – сами понимаете, выходные, дачи (у кого они есть), шашлыки… Так было всегда, но не в этом году. Начало мая 2020 года для кабельной отрасли запомнится сносом замороженной экспозиции выставки Cabex. Почему это произошло? Кто виноват? И что делать? Частично ответы на эти вопросы есть в 171 выпуске RusCable Insider Digest

Очередная дата Победы в Великой Отечественной Войне также не прошла мимо нашего журнала. Вас ждёт историческое погружение в описание работы в военные годы первого российского кабельного завода «Москабель». Архивные фотографии и  воспоминания из дневников погружают в атмосферу трудных времён. Рекомендуем совершить это ретроспективное путешествие!

На этом историческая часть выпуска не заканчивается. На страницах журнала вас ждёт вторая серия из истории завода Подольсккабель – теперь это 50-е годы прошлого столетия.

И это ещё не всё, что можно узнать со страниц журнала. Однако лучше читать не его краткое содержание, а увидеть полную версию, яркую, стильную и как всегда информативную.

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Эта новость часть сюжета RusCable Insider Digest
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