По волнам памяти вместе с майским RusCable Insider Digest

RusCable Insider Digest № 171 RusCable Insider Digest № 171

Майские праздничные дни всегда вносят изменения в привычный ритм жизни. Май 2020 года не стал исключением – выходные дни перепали даже тем, кто не уходил на оплачиваемую самоизоляцию. В связи с этим и наша редакция не стала делать очередной выпуск журнала RusCable Insider Digest в первый понедельник месяца и перенесла его выход на 8 мая. Признаться честно, мы ожидали, что новостная повестка будет скудной – сами понимаете, выходные, дачи (у кого они есть), шашлыки… Так было всегда, но не в этом году. Начало мая 2020 года для кабельной отрасли запомнится сносом замороженной экспозиции выставки Cabex. Почему это произошло? Кто виноват? И что делать? Частично ответы на эти вопросы есть в 171 выпуске RusCable Insider Digest.

Очередная дата Победы в Великой Отечественной Войне также не прошла мимо нашего журнала. Вас ждёт историческое погружение в описание работы в военные годы первого российского кабельного завода «Москабель». Архивные фотографии и воспоминания из дневников погружают в атмосферу трудных времён. Рекомендуем совершить это ретроспективное путешествие!

На этом историческая часть выпуска не заканчивается. На страницах журнала вас ждёт вторая серия из истории завода Подольсккабель – теперь это 50-е годы прошлого столетия.

И это ещё не всё, что можно узнать со страниц журнала. Однако лучше читать не его краткое содержание, а увидеть полную версию, яркую, стильную и как всегда информативную.