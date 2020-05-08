26 апреля 2020 г. бельгийская компания Parkwind, специализирующаяся в сфере использования ВИЭ, и датская строительная компания Bladt – производитель металлоконструкций для шельфовых энергообъектов, подписали контракт на проектирование, изготовление и установку платформенной подстанции в акватории шельфовой ВЭС Arcadis Ost 1. Это четвертый совместный проект двух компаний.

ВЭС Arcadis Ost 1 проектной мощностью 257 МВт сооружается в немецкой акватории Балтийского моря в 19 км от крупнейшего германского о. Рюген. На ВЭС будет установлено 27 ветровых турбин MHI Vestas V174-9,5. Мощность каждой турбины составляет 9,5 МВт, площадь ометаемой поверхности – 23 779 м². Монтаж турбин запланирован на конец 2022 г., а ввод ВЭС Arcadis Ost 1 в эксплуатацию – в 2023 г. Ожидается, что ВЭС сможет обеспечить экологически чистой электроэнергией около 300 тыс. домохозяйств. Работы по установке платформы ПС Arcadis Ost 1 должны начаться в 2022 г. Эксплуатация подстанции будет осуществляться системным оператором Германии 50Hertz.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology