Накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин навестил и поздравил ветеранов войны, тружеников тыла и узников концлагерей. Борис Павлович Десятов, Людмила Анатольевна Полякова, Борис Дмитриевич Глыбин, Агриппина Ивановна Комиссарова, Владимир Николаевич Коник – в военное время они уничтожали врага, помогали советским солдатам, а в мирное - восстанавливали разрушенную энергосистему, работали на благо энергетики страны.

«Большая честь и радость от всей компании выразить Вам лично слова глубокой признательности и благодарности, поздравить с великим праздником Победы! Спасибо за жизнь! Крепкого здоровья, заслуженного счастья и мирного неба над головой. Мы всегда будем высоко ценить и помнить Ваш подвиг», - обратился к свидетелям и участникам страшных событий сороковых Кирилл Юткин.

Ветерану Борису Дмитриевичу Глыбину сейчас 97 лет, но он до сих пор ведет активную жизненную деятельность. Является председателем Совета ветеранов Калининградского Северного Флота, автором книги «Ветераны Северного Флота на Калининградской земле». На войну был призван в 1940 году в звании младшего лейтенанта. С декабря 1941 года служил в роте связи при штабе авиации Северного флота. Рота обеспечивала телефонно-телеграфной связью штаб 14-й армии, который находился в Мурманске, и штаб Северного флота в городе Полярном. Более 28 лет он прослужил в Советской армии, а после окончания службы с 1992 по 1999 год работал контролером КПП «Энергосбыт».



Ветерану Борису Павловичу Десятову летом исполнится 91 год. Когда началась война, ему было 12 лет. По 16-18 часов ему приходилось работать на тракторе в Псковской области, чтобы обеспечить фронт продовольствием. После окончания Великой Отечественной войны он поступил в Саратовское военное училище. А выйдя на пенсию, работал юрисконсультом кадрово-юридического отдела в филиале «Энергоремонт».



У труженика тыла Владимира Николаевича Коника в этом году юбилей – 90 лет, половину из которых он проработал в энергетике в должности газоэлектросварщика на ГРЭС-2. В военное время, будучи еще совсем мальчишкой, он помогал советским солдатам в захоронении погибших.



Труженику тыла Агриппине Ивановне Комиссаровой – 89 лет. Во время войны ее детство прошло на полях колхоза. Сначала работала у немцев – заставляли, а потом – трудилась на благо Красной армии. Мирные годы своей жизни Агриппина Ивановна связала с энергетикой, работала в турбинном цехе ГЭС-2 начальником караула.



Совсем еще ребенком в возрасте пяти лет встретила войну Людмила Анатольевна Полякова. Ей удалось выжить в концентрационном лагере под Слуцком, куда ее увезли вместе с семьей. В послевоенное время она более 20 лет проработала в энергетике, занималась восстановлением и строительством ГРЭС-2 и ТЭЦ-1.



В сегодняшних непростых условиях нам важен праздник, важно помнить, гордиться и ценить тот подвиг, который совершили герои во имя спасения жизни людей. С Днем Победы!

