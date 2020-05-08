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За рубежом

В Швеции выведена из эксплуатации последняя электростанция, работающая на угле

В Швеции выведена из эксплуатации последняя электростанция, работающая на угле

8 мая 2020, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, ШВЕЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Последняя действующая угольная ТЭЦ Värtaverket в Швеции мощностью 120 МВт прекратила свою работу после 30 лет эксплуатации. Таким образом, Швеция стала третьей страной ЕС (после Бельгии и Австрии), которая вывела из эксплуатации всю угольную генерацию.

Оператор ТЭЦ – компания Stockholm Exergy – в настоящее время работает над проектом создания к 2025 г. установки по улавливанию и хранению CO2 «bioCCS» (Carbon Capture & Sequestration), выделяемого ТЭЦ, работающими на биотопливе. Установленная мощность угольных электростанций в Швеции составляет менее 1% суммарной мощности объектов генерации и с 1990 г. сократилась вдвое – с 2,5 ГВт до 1,1 ГВт в 2018 г.

Информационно-аналитический ресурс, Enerdata

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