По волнам памяти
8 мая 2020, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, ШВЕЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Последняя действующая угольная ТЭЦ Värtaverket в Швеции мощностью 120 МВт прекратила свою работу после 30 лет эксплуатации. Таким образом, Швеция стала третьей страной ЕС (после Бельгии и Австрии), которая вывела из эксплуатации всю угольную генерацию.
Оператор ТЭЦ – компания Stockholm Exergy – в настоящее время работает над проектом создания к 2025 г. установки по улавливанию и хранению CO2 «bioCCS» (Carbon Capture & Sequestration), выделяемого ТЭЦ, работающими на биотопливе. Установленная мощность угольных электростанций в Швеции составляет менее 1% суммарной мощности объектов генерации и с 1990 г. сократилась вдвое – с 2,5 ГВт до 1,1 ГВт в 2018 г.
Информационно-аналитический ресурс, Enerdata
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