RusCable.Ru объединяет глобальный опыт
11 мая 2020, 11:11
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника
Уважаемые коллеги и друзья!
Поздравляю Вас с 75-ой годовщиной со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Великая Отечественная война стала для нашей страны тяжёлым испытанием. Но героизм, патриотизм и мужество фронтовиков, самоотверженность и стойкость тружеников тыла позволили советскому народу победить фашизм, подарив будущим поколениям мир и свободу.
Низкий поклон ветеранам войны, чей бессмертный подвиг и огромная любовь к Родине всегда будут являться примером для нынешнего и всех последующих поколений россиян. И пусть великая Победа навсегда останется для нас неиссякаемым источником духовной силы, веры в Россию и ее великое будущее. В этот праздничный день от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
С днём Победы!
С уважением,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»,
ДЕПУТАТ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Д.В. МУНШТУКОВ
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter