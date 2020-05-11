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Генеральный директор ЗАО "ЗЭТО" Д.В. Мунштуков поздравляет с Днём Победы!

Генеральный директор ЗАО ЗЭТО Д.В. Мунштуков поздравляет с Днём Победы!

11 мая 2020, 11:11
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

Уважаемые коллеги и друзья!

Поздравляю Вас с 75-ой годовщиной со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
Великая Отечественная война стала для нашей страны тяжёлым испытанием. Но героизм, патриотизм и мужество фронтовиков, самоотверженность и стойкость тружеников тыла позволили советскому народу победить фашизм, подарив будущим поколениям мир и свободу.

Низкий поклон ветеранам войны, чей бессмертный подвиг и огромная любовь к Родине всегда будут являться примером для нынешнего и всех последующих поколений россиян. И пусть великая Победа навсегда останется для нас неиссякаемым источником духовной силы, веры в Россию и ее великое будущее. В этот праздничный день от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

                                                                                                               С днём Победы!

С уважением,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»,
ДЕПУТАТ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Д.В. МУНШТУКОВ

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