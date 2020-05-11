Уважаемые коллеги и друзья!

Поздравляю Вас с 75-ой годовщиной со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!

Великая Отечественная война стала для нашей страны тяжёлым испытанием. Но героизм, патриотизм и мужество фронтовиков, самоотверженность и стойкость тружеников тыла позволили советскому народу победить фашизм, подарив будущим поколениям мир и свободу.

Низкий поклон ветеранам войны, чей бессмертный подвиг и огромная любовь к Родине всегда будут являться примером для нынешнего и всех последующих поколений россиян. И пусть великая Победа навсегда останется для нас неиссякаемым источником духовной силы, веры в Россию и ее великое будущее. В этот праздничный день от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!



С днём Победы!



С уважением,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»,

ДЕПУТАТ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Д.В. МУНШТУКОВ