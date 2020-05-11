9 мая на мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы» в д. Нефедьево Красногорского городского округа прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В митинге приняли участие представители администрации и совета депутатов Красногорского городского округа, руководители компании «Россети Московский регион», военнослужащие инженерных войск.

«От души поздравляю всех с праздником Великой Победы! Наша главная задача помнить, какой ценой она досталась и помнить о том, что мы являемся потомками поколения победителей. Мира и счастья нашей стране!», - отметила глава Красногорского городского округа Эльмира Хаймурзина.

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Россети Московский регион» провели реконструкцию памятника «Защитникам Москвы - специалистам инженерных войск и Мосэнерго», дополнительно установив шесть тумб с 41 фамилией строителей электрозаграждений. Напомним, памятник открыт по инициативе и на средства компании 22 июня 2013 года и является составной частью мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы».

«Для московских энергетиков это место особое. Мы каждый год здесь собираемся и отдаем дань памяти столичным энергетикам, которые в кратчайшие сроки в содружестве с инженерными войсками построили на ближних подступах к Москве, практически от Подольска до Дмитрова, полосу электрозаграждений. Она стала непреодолимым препятствием для рвавшегося к столице врага. События тех лет навсегда в наших сердцах. Вечная память героям!», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Работая с архивными документами, члены Координационного Совета ветеранов войны и труда компании установили имена еще 22-х работников «Мосэнерго» - строителей электрозаграждений. Аналогичную работу провел и Совет ветеранов инженерных войск МО РФ, установивший имена 19 воинов инженерных войск, в боевом содружестве с столичными энергетиками построивших комплекс электрозаграждений осенью 1941 года.

Для увековечивания памяти этих специалистов в «Россети Московский регион» было принято решение расширить памятник. Работы были завершены к 75-летию Великой Победы.

Участники митинга почтили память павших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к памятникам мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы».

Справочно:

Подвиг военных инженеров и столичных энергетиков, построивших систему электрозаграждений под Москвой, — особая страница в истории компании «Россети — Московский регион».

В строительстве электрозаграждений участвовали 150 специалистов «Мосэнерго» - инженеры, кабельщики, высоковольтники во главе с заместителем главного инженера "Мосэнерго" Г.В. Сербиновским, высокопрофессиональные энергетики А.А. Кузнецов, Г.С. Сафразбекян,М.В. Матюшин, Н.С. Лебедев, В.В. Поливанов, И.М. Федотов, М.И. Комаров, Г.П. Сергеев и другие.

В кратчайшие сроки, в глубоком тылу Можайской линии обороны, на расстоянии 25-45 км от Москвы, были построены электрозаграждения протяженностью 230 км, из них 164 км — наземные препятствия из колючей проволоки и проволочной сети, 11 км водных электропрепятствий и 55 км электризованной почвы.

Для питания заграждений было построено 40 подземных трансформаторных подстанций, 287 км кабельных и 189 км воздушных линий. Они снабжались электроэнергией от электростанций «Мосэнерго».

Команду на включение и выключение электрозаграждений давали командиры частей. Диспетчерское управление электрозаграждениями замыкалось на центральный диспетчерский пункт "Мосэнерго", который находился в Москве в бункере станции метро "Площадь революции".

Немецкие войска вышли к электрозаграждениям в районе деревень Козино и Нефедьево, под Красногорском. Несколько десятков гитлеровцев, попытавшихся их преодолеть, получили смертельные ранения, а войска вермахта были остановлены на рубеже Нефедьево-Козино.

Подмосковные электрозаграждения считаются одним из самых выдающихся военно-инженерных сооружений Великой Отечественной войны.