Э16В до 1000А Э16В, Э25В, 1600А

АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) запускает новую серию автоматических выключателей «Электрон М» на основе исторических аппаратов ВА50-41/43. Это готовое решение по ретрофиту выключателей серии «Электрон», которое позволяет заменить изношенные выключатели и произвести модернизацию существующего НКУ. Выключатели серии «Электрон М» станут надежным решением для модернизации действующих электроустановок, без необходимости переделывать ячейку, ошиновку и вторичные цепи управления и сигнализации.

Установка новых автоматических выключателей «Электрон М» рекомендуется в случае механического износа коммутационного оборудования, необходимости увеличения мощности при модернизации технологических присоединений и потребности в более современной защите, а также для повышения безопасности работы действующей электроустановки.

Автоматические выключатели серии «Электрон М» предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключений тока при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 10 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей. При этом выключатели с номинальным током до 1600 А допускают включение двигателей. Современные модели автоматических выключателей устанавливаются в цепях с номинальным напряжением переменного тока до 660 В 50 и 60 Гц и переменного тока до 440 В.

«Электрон М» может использоваться при напряжении до 690 В АС и обладает микропроцессорным блоком защиты с расширенными возможностям настройки. Имеет минимальное время срабатывания электромагнитного привода и более мощную конструкцию вспомогательных контактов, которая совместима с аналоговыми цепями релейной защиты. Для расширения релейной защиты в базовую комплектацию входит вспомогательный контакт, а надежное совмещение вторичных цепей происходит с помощью разъемов типа ШР и РП. Также при использовании автоматического выключателя отсутствует необходимость во внешнем источнике питания для блока расцепителей. Кроме того, производители отмечают максимальное удобство монтажа выключателя.

Выключатели серии «Электрон М» прошли все необходимые испытания в лаборатории ИЦЭО и сертификацию. В ходе тестирования подтвердилась стойкость оборудования к внешним механическим воздействиям, сейсмостойкость по шкале до 9 баллов, полное соответствиетребованиям к зоне ионизации и электромагнитной совместимости. Устройства «Электрон М» также успешно прошли проверку на условия транспортировки по особо жесткому классу.