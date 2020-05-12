Банк профинансирует на 809 млн рублей строительство жилья в Уфе

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 809 млн рублей строительство ЖК «Июнь» в Уфе. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что проектное финансирование предоставлено СЗ «СМУ-4».

По информации пресс-службы, жилой дом высотой 29 этажей рассчитан на 396 квартир. Новостройку возведут в центре города, рядом проспектами Октября и Салавата Юлаева.

В пресс-службе отметили, что в Республике Башкортостан на сегодня более 30% жилья (1,080 млн кв. метров) строится по новой схеме - с использованием счетов эскроу. Всего в регионе возводится 3,52 млн кв. метров жилья.

Ранее «СГ» сообщала, что среди российских регионов лидируют по количеству новостроек, возводимых с использованием счетов эскроу, Челябинская область (66% таких проектов), Ставропольский край (49%,) и Пермский край (47%).