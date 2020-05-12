Объявлены торги по выбору подрядной организации для второй стадии строительства дороги «Сургут - Салехард» с 1060-го км по 1120-й км (участок «Надым - Салехард») в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 1 млрд 341 млн 574 тыс. 153 рубля. Источник финансирования - бюджет Тюменской области в рамках государственной программы «Сотрудничество». Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 мая, в этот же день планируют выбрать победителя.

Согласно данным, размещенным на портале, строительство дороги должно начаться с даты заключения контракта, а завершиться - 1 декабря 2022 года. Заказчиком выступает ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог».

Добавим, что проект строительства автодороги «Сургут - Салехард» на участке «Надым - Салехард» предусматривает возведение 58 мостовых переходов. Строительство мостов на участке с 1120-го км по 1191-й км стартовало в прошлом году, а на отрезке с 1191-го км по 1241-й км возведение сооружений началось в 2018 году.