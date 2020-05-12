Немецкий регулятор в энергетике Bundesnetzagentur увеличил до 6 596 МВт плановый объем закупок резервов мощности на зиму 2020 - 2021 г., объясняя данный шаг необходимостью компенсировать недостаточное расширение сетевой инфраструктуры, необходимое для ликвидации возможных сетевых перегрузок. Год назад объем плановых резервов мощности для зимнего периода 2019 - 2020 гг. составлял 5 126 МВт.

Для обеспечения надежности энергоснабжения Bundesnetzagentur регулярно заключает контракты на энергорынках Германии или соседних стран на поставку мощности в зимние периоды, когда спрос на электроэнергию самый высокий, чтобы справиться с возможным дефицитом мощности из-за снижения выработки солнечной генерации в пасмурную, а ветровой генерации в безветренную погоду (или из-за останова ветрогенераторов при очень сильном ветре), а также из-за продолжающегося вывода из эксплуатации старых энергоустановок, работающих на ископаемом топливе. Регулятор также обеспечивает ввод в эксплуатацию и мониторинг строительства сетевой инфраструктуры для обеспечения надежности и необходимой пропускной способности передающей сети, что имеет особое значение в условиях отказа Германии от использования ископаемого топлива и атомной энергии и перехода на экологически чистую энергию.

В то же время низкие оптовые цены на электроэнергию в Германии приводят к высокому объему экспорта электроэнергии, особенно в соседние страны Южной Европы. Ориентировочная среднегодовая цена на немецкую электроэнергию на европейском оптовом рынке упала на 1/5 с начала года, в связи со снижением спроса из-за пандемии коронавируса. На зиму 2024 - 2025 гг. регулятором планируется задействовать 8 042 МВт резервных мощностей. Закупки резервов планируются, как правило, на четыре года вперед, когда появится новая сетевая инфраструктура, которая теоретически должна снизить потребность в резервах мощности. Тем не менее, этот объем резервов позволяет расширить трансграничную торговлю в соответствии с законодательством ЕС, чтобы обеспечить гармонизацию энергетического рынка в регионе. В прошлом году в связи с ожидаемым выводом из эксплуатации в 2022 г. последнего немецкого ядерного реактора планировалось закупить 10 647 МВт на зиму 2022 - 2023 гг.

Информационно-аналитический ресурс Energy World