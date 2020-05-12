Летом в Ставрополе начнут строить новый корпус для Краевой детской клинической больницы, сообщает RosTender.info. Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края объявило тендер по выбору застройщика здания, которое будет возведено на территории больницы по адресу улица Семашко, 3. Максимальная сумма контракта с победителем составляет 1 млрд 829 млн рублей. Как следует из материалов тендера, большая часть средств – 766,7 млн рублей в 2020 году и 952,7 млн рублей в 2021 году – поступят из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Остальное выделит Ставропольский край.

Выделенные средства направят как на строительство здания, так и на его оборудование системами электрочасофикации, управления эвакуацией, сигнализации, медицинского газоснабжения и прочими инженерными системами, а также на создание кислородно-газификационной станции. Территорию вокруг здания благоустроят, здесь появятся дорожки, зеленые насаждения и скамейки. Корпус будет соединяться с основным зданием переходом.

Как ожидается, новое здание сдадут к 1 ноября 2021 года. Предложения от застройщиков принимают до 18 мая, в этот же день конкурсная комиссия определит победителя.

