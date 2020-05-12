В период сложной эпидемиологической обстановки в стране волонтеры-энергетики «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» продолжают участвовать в социальном проекте помощи одиноким пенсионерам и ветеранам – бывшим сотрудникам производства.

На базе филиала действует региональный волонтерский штаб, в который вошло 33 сотрудника. Волонтеры-энергетики ведут прием входящих звонков на организованную «горячую линию» и сами проводят обзвон неработающих пенсионеров филиала. В ходе общения члены волонтёрского штаба разъясняют текущую ситуацию с распространением инфекции, собирают информацию о состоянии здоровья бывших сотрудников, первоочередных потребностях и необходимой помощи, а также оказывают консультационную помощь. Кроме того, волонтеры доставляют одиноким пенсионерам и ветеранам необходимые продукты и лекарства.

На сегодняшний день волонтеры-энергетики совершили более 1600 звонков, собрали и доставили более 240 продуктовых наборов для пожилых граждан, ветеранов и тружеников тыла. Также волонтеры оставляют справочные материалы по распространению и профилактике коронавирусной инфекции и номер телефона «горячей линии», куда можно обратиться за помощью. Такие визиты проводятся с соблюдением всех необходимых профилактических мер (маски, перчатки, социальная дистанция, антисептики).

Напомним, что по инициативе генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», Игоря Маковского сегодня волонтерские штабы созданы по всех 20 филиалах Общества, в них задействованы более 400 человек.



Одной из первых, кого посетили нижегородские волонтеры, стала участница Великой Отечественной войны Раиса Федоровна Донская. Ее стаж работы в энергетике составляет 34 года. В 1951 году после окончания техникума она была направлена в «Узбекэнерго» инженером, где работала по 1957 год. После этого была переведена в «Самаркандский Совнархоз» инженером по релейной защите. В 1971 году переехала в г. Горький и начала работать в Горэнерго инженером в проектно-конструкторском бюро. В 1974 году переведена в «Сергачские электрические сети» инженером службы распределительных сетей. С 1982 года и до выхода на пенсию работала инженером сектора электростанций и расчетов службы релейной защиты и автоматики Горэнерго. Ветеран рассказала гостям, что в годы войны была труженицей тыла, за что и награждена медалью «Ветеран труда».

В день великой Победы молодые люди также посетили пенсионеров и бывших работников предприятия Калинцевых Михаила Дмитриевича и Антонину Ивановну. За свой труд и вклад в развитие производства в 1969 году Антонина Дмитриевна была удостоена звания «Ударник коммунистического труда», а в 1998 году ей присвоили звание «Ветеран труда».

Также волонтерским движением Нижновэнерго была организована и успешно проведена благотворительная акция по сбору денежных средств для установки памятника бывшему сотруднику Семеновских электросетей Ивану Филатовичу Сироткину. Собранные средства были направлены в мемориальную компанию для организации работ по благоустройству мемориального комплекса, которые будут проведены после отмены режима повышенной готовности.