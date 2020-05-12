Создание доступной, устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных является одной из ключевых целей национального проекта «Цифровая экономика». При этом государством ставится задача, чтобы спрос на инновационную продукцию удовлетворялся прежде всего за счет отечественных технологий.

С участием группы «Роснано» в столице Республики Мордовия городе Саранске создана производственная площадка «Оптиковолоконные системы». Это первый и пока единственный в России завод по производству оптического волокна. Также ведется работа по формированию единого с международными стандартами нормативно-технического обеспечения рынков высокотехнологичных оптических волокон и изделий на их основе.

В 2020 г. утверждены разработанные Всероссийским научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом кабельной промышленности при непосредственной поддержке фонда инфраструктурных и образовательных программ национальные стандарты на ключевой элемент систем оптико-волоконной передачи данных – оптические кабели: ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия»; ГОСТ Р МЭК 60794-1-24:2020 «Кабели оптические. Часть 1-24. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы определения электрических характеристик»; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21:2020 «Кабели оптические. Часть 1-21. Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы механических испытаний».

Национальные стандарты устанавливают гармонизированные с международными общие требования и методы испытаний основных функциональных показателей оптических кабелей, в том числе по сроку службы, оптическим, электрическим и физико-механическим характеристикам, диапазонам рабочих температур, обеспечивая их однозначную идентификацию и сопоставимость.