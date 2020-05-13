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Legrand запускает новую платформу серверных и телекоммуникационных шкафов NEXPAND для ЦОД

Legrand запускает новую платформу серверных и телекоммуникационных шкафов NEXPAND для ЦОД

13 мая 2020, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ЦОД
Отрасль: Электротехника 

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Время чтения ≈ 2 мин
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Новости компании

Legrand , вебинары, ЦОД

Компания Minkels, бренд Группы Legrand, совместно с операторами ЦОД разработала новую платформу серверных и телекоммуникационных шкафов Nexpand.

Новая платформа Nexpand - результат совместных исследований Legrand и Minkels, учитывающий растущие потребности клиентов, технические требования к уровню оснащения ЦОД и обратную связь от операторов центров обработки данных. Это высокотехнологичное и энергоэффективное решение для центров обработки данных, которое обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности.

Платформа создана на основе четырех главных принципов: «умный» дизайн; высокая технологичность и прочность; безопасность; устойчивое развитие и энергоэффективность. Главная отличительная особенность Nexpand – модульная масштабируемая конструкция (high-end) с расширенным функционалом.

Шкафы Nexpand представляют собой легкую, но в то же время высокопрочную конструкцию, с применением алюминиевых профилей с Т-образным пазом, стальных 19´ направляющих, сварных алюминиевых оснований, съемных боковых панелей и дверей. Малый вес рамы при одновременно высокой нагрузочной способности шкафов (до 1500 кг) позволяет разместить больше ИТ-оборудования.

Для повышения энергоэффективности шкафы сконструированы так, чтобы обеспечивать оптимальное управление воздушным потоком в стойке. NEXPAND гарантирует высочайший уровень безопасности и обеспечивает сохранность ценного ИТ-оборудования за счет интегрированной в дверную конструкцию платформы электронной системы закрывания дверей с защитой от взлома.

Компания Legrand заботится об окружающей среде, поэтому в организации производства и при сборке новой платформы шкафов Nexpand были использованы экологически чистые материалы.

Более подробно о новой платформе шкафов NEXPAND вы сможете узнать на вебинаре Legrand 14 мая 2020 в 12:00. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке: https://events.webinar.ru/Legrand/4615268

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