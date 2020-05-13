Компания Minkels, бренд Группы Legrand, совместно с операторами ЦОД разработала новую платформу серверных и телекоммуникационных шкафов Nexpand.

Новая платформа Nexpand - результат совместных исследований Legrand и Minkels, учитывающий растущие потребности клиентов, технические требования к уровню оснащения ЦОД и обратную связь от операторов центров обработки данных. Это высокотехнологичное и энергоэффективное решение для центров обработки данных, которое обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности.

Платформа создана на основе четырех главных принципов: «умный» дизайн; высокая технологичность и прочность; безопасность; устойчивое развитие и энергоэффективность. Главная отличительная особенность Nexpand – модульная масштабируемая конструкция (high-end) с расширенным функционалом.

Шкафы Nexpand представляют собой легкую, но в то же время высокопрочную конструкцию, с применением алюминиевых профилей с Т-образным пазом, стальных 19´ направляющих, сварных алюминиевых оснований, съемных боковых панелей и дверей. Малый вес рамы при одновременно высокой нагрузочной способности шкафов (до 1500 кг) позволяет разместить больше ИТ-оборудования.

Для повышения энергоэффективности шкафы сконструированы так, чтобы обеспечивать оптимальное управление воздушным потоком в стойке. NEXPAND гарантирует высочайший уровень безопасности и обеспечивает сохранность ценного ИТ-оборудования за счет интегрированной в дверную конструкцию платформы электронной системы закрывания дверей с защитой от взлома.

Компания Legrand заботится об окружающей среде, поэтому в организации производства и при сборке новой платформы шкафов Nexpand были использованы экологически чистые материалы.