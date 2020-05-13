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Модернизация

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией садоводство для многодетных семей в Ленинградской области

Россети Ленэнерго обеспечили электроэнергией садоводство для многодетных семей в Ленинградской области

13 мая 2020, 16:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») обеспечила 630 кВт дополнительной мощности дачному кооперативу, расположенному в Ломоносовском районе Ленинградской области. Садоводство «Красное» создано для реализации городской программы о предоставлении земельных участков для семей с тремя и более детьми и их социальной поддержки.

Электроэнергию получили 923 жилых дома и 6 административно-хозяйственных зданий садоводства. Специалисты установили комплектные наружные и модульные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, а также построили воздушные линии 10 кВ до энергопринимающих устройств потребителя. Источником питания стала подстанция 35 кВ «Дятлицы».

Напомним, что группа компаний «Россети» по всей стране осуществляет особый контроль надежности энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, а также жилых домов для обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и комфортных условий для самоизоляции потребителей в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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