Энергетики филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" с 2019 года осуществляли работы по технологическому присоединению будущего торгового центра «Леруа Мерлен» в г. Смоленске. Так, в мае прошлого года было обеспечено временное электроснабжение стройплощадки для строительства торгового центра. А в конце апреля текущего года энергетики подали напряжение на объект. Мощность, предоставленная будущему торговому комплексу, составила 1 МВт.

В рамках исполнения договора на технологическое присоединение энергетики проложили кабельные линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью 1,615 км, смонтировали воздушные линии электропередач 6 кВ протяженностью 0,996 км, выполнили реконструкцию ячейки 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой выкатного элемента, укомплектованного вакуумными выключателями с комплектом аналогово-цифровых преобразователей и микропроцессорных защит. В ходе строительства линии электропередачи использовались современные материалы и технологии, что обеспечит высокую надежность электроснабжения торгового центра. Источником питания стала подстанция 110/35/6 кВ Северная.

После открытия торгового центра в Смоленске будет дополнительно более 150 новых рабочих мест. Технологическое присоединение таких объектов на особом контроле главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского.

"Выражаю благодарность энергетикам филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" за быстрое подключение нашего объекта к электросетям. Мы все сейчас работаем в непростых условиях, которые накладывают корректировки на сроки выполнения работ, поэтому очень важно, чтобы на каждом этапе строительства объекта все шло без сбоев. Электроэнергию торговый комплекс получил даже раньше сроков завершения договора, за что большое спасибо Смоленскэнерго", - прокомментировал генеральный директор компании-застройщика - партнера «Леруа Мерлен» Сергей Елизаров

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на III квартал текущего года.

Филиал #РоссетиЦентрСмоленскэнерго завершило техприсоединение первого в области торгового комплекса «Леруа Мерлен» в г. Смоленске. Мощность, предоставленная будущему торговому комплексу, составила 1 МВт.

В рамках исполнения договора на технологическое присоединение энергетики проложили кабельные линии электропередачи 6 кВ, смонтировали воздушные линии электропередач 6 кВ, выполнили реконструкцию ячейки 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой выкатного элемента, укомплектованного вакуумными выключателями с комплектом аналогово-цифровых преобразователей и микропроцессорных защит. В ходе строительства линии электропередачи использовались современные материалы и технологии, что обеспечит высокую надежность электроснабжения торгового центра. Источником питания стала подстанция 110/35/6 кВ Северная.

После открытия торгового центра в Смоленске будет дополнительно более 150 новых рабочих мест. Технологическое присоединение таких объектов на особом контроле главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского.

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на III квартал текущего года.