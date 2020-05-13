Компания «Россети Янтарь» подвела итоги ремонтной программы за 4 месяца 2020 года. Несмотря на карантинные мероприятия в Калининградской области, энергетики полностью выполнили запланированный объём работ.



С целью повышения надежности электроснабжения жителей региона специалисты компании заменили 55 км провода на линиях электропередачи 0,4-110 кВ, 412 опор ЛЭП, 433 изолятора, отремонтировали 83 коммутационных аппарата и 106 трансформаторных подстанций. Энергетики также расчистили более 153 гектаров просек линий электропередачи от древесной и кустарниковой поросли - 35 % от запланированного объема.



Расчистка просек ЛЭП – важное мероприятие ремонтной кампании. От объема и качества этой работы во многом зависит бесперебойное электроснабжение жителей, так как падение веток и деревьев на провода воздушных линий во время гроз и штормовых ветров – одна из главных причин нарушения электроснабжения.



Напомним, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул необходимость жесткого соблюдения сроков подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг., в том числе исполнения всех пунктов утвержденных ремонтных программ и иных мероприятий, направленных на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой.