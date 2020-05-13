Результаты последнего анализа, проведенного исследовательской компанией BloombergNEF (BNEF), показали, что солнечные фотоэлектрические батареи и прибрежная ветровая генерация в настоящее время являются самыми дешевыми источниками электроэнергии для по меньшей мере двух третей населения мира, на которые приходится 71% валового внутреннего продукта и 85% производства энергии. При этом, накопители энергии емкостного типа – аккумуляторные батареи – в настоящее время являются самой дешевой новой технологией для покрытия пиковых нагрузок (со временем разряда до двух часов) в таких регионах-импортерах газа, как Европа, Китай или Япония. По данным BNEF глобальный показатель усредненной стоимости электроэнергии (levelized cost of electricity, LCOE), выработанной прибрежными ветровыми и коммунальными фотоэлектрическими установками, упал на 9% и 4% со второй половины 2019 г. – до $ 44 и $ 50 за МВт*ч соответственно, а для аккумуляторных батарей LCOE снизился до $ 150 за МВт*ч, что примерно вдвое меньше, чем было два года назад.

Ветроэнергетика – мощные ветровые турбины = более низкая стоимость электроэнергии

В области развития прибрежной ветроэнергетики наблюдалось самое значительное снижение стоимости с 2015 г., что в основном связано с увеличением размера и мощности турбин, которая в настоящее время составляет в среднем 4,1 МВт при капитальной стоимости строительства примерно в $ 0,7 млн за МВт для недавно реализованных проектов. Например, в Бразилии, где ветровые ресурсы достаточно велики, экономический кризис 2016 г. привел к тому, что стоимость капитальных вложений для ветровых проектов выросла на 13%. При этом анализ BNEF позволяет предположить, что ставки кредитования в последнее время вновь упали до докризисного уровня. И это означает, что лучшие в своем классе проекты прибрежной ветровой генерации могут достичь LCOE в размере $ 24 за МВт*ч, что является самым низким показателем в мире. Между тем для ведущих проектов сооружения объектов ВИЭ-генерации в США, Индии и Испании стоимость вырабатываемой ими электроэнергии (без учета субсидий, таких как налоговые льготы) составляет $ 26, $ 29 и $ 29 за МВт*ч соответственно.

Фотоэлектрические СЭС – снижение капитальных затрат на 9%

В Китае, крупнейшем рынке фотоэлектрического оборудования, LCOE для фотоэлектрической солнечной генерации составляет $38 за МВт*ч, что на 9% меньше, чем во второй половине 2019 г., после быстрого внедрения более энергоэффективных монокристаллических солнечных модулей. Для новых китайских СЭС стоимость вырабатываемой ими электроэнергии сейчас находится почти на одном уровне с эксплуатационными расходами угольных электростанций (в среднем $ 35 МВт*ч). Это очень важно, поскольку Китай продвигает программу ослабления правительственного контроля и открытия конкуренции в энергетическом секторе. В глобальном масштабе, по оценкам BNEF, некоторые из самых дешевых проектов фотоэлектрической генерации, финансируемых в течение последних шести месяцев, смогут достичь LCOE в размере $ 23-29 за МВт*ч, что обеспечит конкурентную доходность инвестированного капитала. Такие проекты в настоящее время реализуются в Австралии, Китае, Чили и США, где они составят конкуренцию электростанциям, работающим на ископаемом топливе.

Накопители энергии – средняя энергоемкость выросла до 30 МВт*ч

Накопители энергии емкостного типа – аккумуляторные батареи – это еще один пример того, как масштабное распространение может дать толчок снижению капитальных затрат. Сегодня, по оценкам BNEF, средняя энергоемкость проектируемых накопителей энергии составляет около 30 МВт*ч, что в четыре раза выше, чем четыре года назад, когда она составляла в среднем 7 МВт*ч. Начиная с 2018 г. увеличение энергоемкости строящихся емкостных накопителей в сочетании с быстро расширяющейся производственной базой и использованию более энергоемких химических составов привело к двукратному снижению LCOE для накопителей энергии. Среднемировой LCOE для аккумуляторных батарей с четырехчасовой продолжительностью работы, по данным BNEF, сейчас составляет $ 150 за МВт*ч. По данным BNEF, в Китае на сегодня самый низкий в мире уровень цен на электроэнергию среди накопителей энергии, который составляет $ 115 за МВт*ч. Это конкурентное преимущество обусловлено главным образом близостью разработчиков проектов к цепочке поставок оборудования и широкого использования более дешевых литий-железо-фосфатных компонентов (lithium iron phosphate, LFP). Для сравнения, усредненная стоимость электроэнергии, вырабатываемой газовыми турбинами открытого цикла (open-cycle gas turbines) сегодня составляет от $ 99 за МВт*ч в США до $ 145 за МВт*ч в Китае и до $ 235 за МВт*ч в Японии.

Анализ LCOE, проведенный BNEF, базируется на информации о реальных проектах, строительство которых начинается, и собственной информации о ценовой политике, полученной от поставщиков электроэнергии. База данных BNEF охватывает почти 7 000 проектов по 25 технологиям (включая различные виды угольной, газовой и атомной генерации, а также ВИЭ-генерации), расположенных в 47 странах мира. При этом данные, использованные в исследовании BNEF, взяты из фактических сделок, заключенных за последние месяцы, и не отражают того, что может произойти с LCOE для различных технологий ВИЭ-генерации в результате экономического шока, вызванного пандемией коронавируса.

Информационно-аналитический ресурс PEi