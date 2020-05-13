«Россети Тюмень» организовали второй этап волонтерской акции, присоединившись к всероссийскому движению #МыВместе, и поддержали жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Необходимые продукты питания, собранные на средства работников компании, переданы в этот раз более чем сотне семей.

Напомним, что на первом этапе акции, прошедшем в апреле, специалисты «Россети Тюмень» совместно с представителями первичных профсоюзных организаций компании оказали помощь ветеранам отрасли, а также нуждающимся коллегам, которые находятся на самоизоляции в связи с принятыми в стране мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

На втором этапе волонтерского проекта энергетики совместно с региональными общественными организациями, молодежным движением «Молодая гвардия» Всероссийской политической партии «Единая Россия» оказали поддержку нуждающимся семьям региона. Так, специалисты нефтеюганского филиала компании «Россети Тюмень» передали жителям Ханты-Мансийска и Нефтеюганска десять наборов предметов и продуктов первой необходимости. Кроме того, после обращения в Нефтеюганские электрические сети администрации городского поселения Пойковский было сформировано и передано еще 22 продуктовых набора. Глава Пойковского Алла Бочко поблагодарила энергетиков за неравнодушие к землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Шесть когалымских многодетных и малообеспеченных семей получили поддержку в виде продуктовых наборов и комплектов санитарно-гигиенических и антибактериальных средств. «В каждом доме нас встречали с радостью и провожали с искренней благодарностью. Приходить на помощь к тем, кому она действительно нужна, это то малое, но доброе зерно, которое лично я могу посеять личным примером в своих детях, нравственно воспитывая будущее поколение», – комментирует Григорий Девадзе, инженер СКиТ АСУ филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети.

Доброе дело и на счету специалистов из Ноябрьских электрических сетей, передавшим продуктовые наборы семьям, которым требовалась помощь. Информацию о нуждающихся энергетики получили от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 8 мая вместе с их представителем Натальей Кулаевой сотрудники ноябрьского филиала «Россети Тюмень» развезли вкусные подарки по назначению. «Ваша помощь, действительно, оказалась к месту, – комментирует Наталья Кулаева, – свидетельство тому – слезы благодарности. В жизни всякое бывает: женщина тяжело заболела и к тому же осталась без работы, пакеты с продуктами для нее – реальная помощь. Да и многодетным семья, где много ребятишек, продукты тоже совсем не будут лишними. Мы работаем со многими организациями, рады, что в их числе и «Россети Тюмень». Надеюсь, что наше сотрудничество будет крепнуть. Ведь благое дело – это потребность человеческой души!»