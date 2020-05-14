В апреле текущего года специалисты «Россети Юг» подключили к сетям компании и предоставили дополнительную мощность четырем медицинским учреждениям: два фельдшерско-акушерских пункта, психоневрологический интернат в Ростовской области и учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Волгограде.

Для подключения оборудования по уходу за маломобильными пациентами и для обновления систем кондиционирования помещений специалисты «Россети Юг» увеличили мощность Маякинскому психоневрологическому интернату в Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Волгоградскому геронтологическому центру энергетики обеспечили 144 кВт дополнительной мощности, которые были необходимы для надежной работы медицинского оборудования, систем жизнеобеспечения и бытовых нужд. К сетям компании были подключены фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных поселках Константиновского района Ростовской области и Целинного района Калмыкии.

Всего с начала года новые потребители «Россети Юг» получили 78,3 МВт мощности по более чем 3,1 тыс. договоров. Сегодня в «Россети Юг» действуют более 14,5 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью около 1,8 тыс. МВт.