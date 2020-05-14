Карельский филиал «Россети Северо-Запад» завершил подготовку электросетевой инфраструктуры для развития малоэтажной застройки в Прионежском районе. Современный коттеджный жилой комплекс на 36 домов строится в 8 км от карельской столицы – поселке Новая Вилга.

Для комфортного проживания будущих жильцов комплекса энергетики построили две линии электропередачи: линию напряжением 10 кВ протяженностью 250 м и линию 0,4 кВ – 370 метров. Установили 17 опор и смонтировали самонесущий изолированный провод, устойчивый к неблагоприятным погодным факторам. Также специалисты установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

Отопление в домах нового жилого комплекса – «жидкостные теплые полы» в фундаменте, для этого устанавливают импортные котлы. При установке двухтарифного электросчетчика (ночной и дневной тариф) такая система отопления дает возможность значительно экономить денежные средства.

В Карелии индивидуальное жилищное строительство из года в год становится всё популярнее. Прионежский район – один из самых востребованных. Растет, соответственно, и количество заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Так, например, за четыре месяца этого года по Прионежскому району рост составил 44 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Напомним, что подать заявку на подключение своего объекта к электросетям можно, не выходя из дома. Для этого работает Единый канал подачи заявок на технологическое присоединение в электронной форме – портал электросетевых услуг (https://портал-тп.рф).