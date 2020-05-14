Минэнерго России разработало и внесло в Правительство Российской Федерации пакет нормативных изменений, направленных на совершенствование механизмов поддержки проектов возобновляемой энергетики на розничных рынках.

Министерство предлагает комплексно подойти к вопросам отбора и реализации проектов по строительству ВИЭ-генерации на розничных рынках, включая:

переход на технологически нейтральные отборы, в которых конкурируют проекты по строительству ВИЭ-генерации вне зависимости от используемой технологии производства электрической энергии по критерию минимальной цены электроэнергии от ВИЭ, что позволит сократить ценовую нагрузку на потребителей региона;

формирование цены на электрическую энергию объектов ВИЭ-генерации исходя из цены в заявке, поданной инвестором на конкурсный отбор, но не выше утвержденного предельного уровня, а не по регулируемым тарифам. Таким образом, инвестор получает гарантированную цену на электрическую энергию на весь период окупаемости инвестиционного проекта (15 лет) и, соответственно, возможность конкурировать по критерию минимальной цены на электрическую энергию, что в совокупности с принципом проведения технологически нейтрального отбора способствует повышению конкуренции между инвесторами и дает внедрение наиболее эффективных для соответствующего региона проектов строительства ВИЭ-генерации;

установление единых правил проведения конкурсных отборов проектов по строительству ВИЭ-генерации для всех регионов, по итогам которых будут формироваться перечни планируемых к реализации проектов с указанием ежегодных объемов поставки электрической энергии объектами ВИЭ-генерации и цен на производимую ими электрическую энергию;

установление обязанности сетевых организаций заключить договоры купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь с победителями отборов до начала реализации инвестиционного проекта, что позволяет облегчить привлечение заемного финансирования на реализацию проекта;

установление требований по минимальной доле использования невозобновляемых источников энергии для объектов ВИЭ-генерации, использующих комбинированные виды топлива. Такой подход повышает инвестиционную привлекательность проектов ВИЭ, предусматривающих использование традиционного топлива в допустимых объемах, без снижения экономических показателей таких проектов, а также позволил исключить необходимость предоставления сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии на объектах ВИЭ-генерации, для продажи электрической энергии сетевыми организациями в целях компенсации потерь;

сокращение перечня предоставляемых для квалификации объекта ВИЭ-генерации документов, в том числе исключение необходимости предоставления проектной документации для объектов, использующих только возобновляемые источники энергии, а также на сокращение сроков проведения квалификации объекта ВИЭ-генерации.

Минэнерго России полагает, что указанные новации способны дать стимулы для широкого внедрения на розничных рынках электрической энергии объектов ВИЭ мощностью менее 25 МВт, что повысит надежность электроснабжения за счет диверсификации источников энергии, даст толчок к развитию инновационной активности и внедрению новых видов генерации, приспособленных к местным реалиям, а также будет способствовать достижению целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития, определенных Генеральной Ассамблеей ООН.