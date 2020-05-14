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Законотворчество (постановления)

Минпромторг России сформировал реестр мер по либерализации доступа на зарубежные рынки

Минпромторг России сформировал реестр мер по либерализации доступа на зарубежные рынки

14 мая 2020, 09:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, МИНПРОМТОРГ

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Новые правила: страны упрощают доступ иностранной продукции на рынки в условиях распространения коронавируса.

Ведомством на базе ранее запущенной платформы поддержки экспортёров организован постоянный мониторинг мер, направленных на либерализацию международной торговли и позволяющих упростить российским поставщикам выход на внешние рынки. Работа ведётся при участии торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах.

Результаты мониторинга отражаются в реестре, который включает в себя информацию о решениях, принимаемых иностранными государствами для предотвращения распространения пандемии и минимизации ее последствий для населения и экономики, таких, в частности, как обнуление или снижение ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, упрощение таможенных процедур, приостановление лицензирования импорта и сертификации ряда товаров.

В общей сложности странами по всему миру было принято более 100 мер по либерализации торговли. В большей степени такие меры затрагивают медицинские товары, предназначенные для борьбы с COVID-19, а также товары первой необходимости, в том числе продукты питания и сельхозпродукцию.

Вводимые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции льготные меры, несмотря на их временный характер, могут способствовать занятию российскими экспортерами определенных ниш на внешних рынках, позволят иностранным потребителям познакомиться с конкурентоспособной российской продукцией.

Для получения содействия в продвижении российской продукции на зарубежные рынки можно воспользоваться следующими форматами:

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Эта новость часть сюжета Коронавирус
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