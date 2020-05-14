11 мая 2020 года на Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) начался капитальный ремонт гидроагрегата № 7. Всего на станции действует 8 гидроагрегатов. Каскад Вилюйских ГЭС является основным источником энергоснабжения Западной Якутии, поэтому на станции уделяется большое внимание мероприятиям по содержанию оборудования в надлежащем техническом состоянии.

Перед выводом гидроагрегата в ремонт проведены вибрационные, тепловые, высоковольтные испытания машины, определено состояние «до ремонта». Все работы ведутся со строгим соблюдением мер защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Капитальный ремонт гидроагрегата — очень сложный процесс, который выполняет персонал станции. Полной разборкой гидроагрегата и последующим ремонтом деталей — механической части генератора, рабочего колеса турбины, кинематики направляющего аппарата, крышки турбины — занимаются бригады машинного цеха. В настоящее время идёт подготовка к разборке механической части генератора и турбины: установлены ремонтные затворы, осушен проточный тракт, слито масло подпятника, подшипников, системы регулирования.

Ремонт электрической части генератора, генераторного распределительного устройства, системы возбуждения, вспомогательного оборудования проводит персонал электротехнического цеха. В настоящий момент они заняты на расшиновке главных выводов статора, демонтаже рифлёного перекрытия и щёточно-контактного аппарата.

В период капитального ремонта специалисты электротехнической лаборатории проведут регламентные работы на устройствах защит, автоматики, измерений и сигнализации.

Сотрудники гидротехнического цеха выполнят осмотры проточной части агрегата и при необходимости проведут ремонтные работы, а также восстановят антикоррозийное покрытие узлов турбины.

«Капитальный ремонт гидроагрегата планируем завершить 7 сентября. Все проводимые работы не влияют на энергоснабжение потребителей Западной Якутии, так как планируются с учётом резерва мощности, необходимого для бесперебойного электроснабжения», — отметил главный инженер КВГЭС Сергей Муж.

Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) — основной источник электроснабжения Западной Якутии. Состоит из Вилюйской ГЭС-I и Вилюйской ГЭС-II. Установленная мощность КВГЭС — 680 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии — 2, 1 млрд. кВтч.