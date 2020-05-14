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Законотворчество (постановления)

Разработаны предложения по антикризисным мерам поддержки экспорта

Разработаны предложения по антикризисным мерам поддержки экспорта

14 мая 2020, 16:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ, ГОСПОДДЕРЖКА

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По поручению Проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром разработал предложения по «антикризисным» изменениям в действующее законодательство, касающееся поддержки экспорта.

Антикризисные меры были разработаны в ответ на общесистемные вызовы, с которыми столкнулись российские экспортеры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Прежде всего, планируемые изменения касаются механизма реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (постановление Правительства от 23 февраля 2019 г. № 191).

 Предполагается полный переход на электронную форму взаимодействия с организациями в Государственной информационной системе промышленности, упрощение процедур проведения отбора заявок экспортеров для КППК и сокращение сроков рассмотрения заявок. Кроме того, ранее в случае недостижения заявленных объемов экспорта продукции организация теряла право на получение государственной поддержки, теперь при подтверждении форс-мажора государственная поддержка продолжит оказываться. Организации, реализующие EPC контракты и обеспечивающие поставки российской продукции, также получат возможность заключать соглашения о реализации КППК

 - прокомментировал глава Минпромторга России.

Также подготовлены изменения в механизм реализации транспортной субсидии (постановление Правительства от 26 апреля 2017 г. № 496).

Поскольку причиной недостижения показателей результативности организациями, заключившими соглашения о получении субсидии в 2019 году, являются негативные факторы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, Минпромторг предложил снять предусмотренные соглашениями штрафные санкции и ответственность.Изменения также предполагают возможность ежеквартального предоставления субсидии вместо ежегодного. Это позволит увеличить оборотный капитал наших компаний. Кроме того, мы расширили возможность субсидирования транспортных затрат организациям, реализующим машинокомплекты

 - рассказал Министр.

Список компаний, которые получат доступ к компенсации расходов на транспортировку продукции, расширится. Действующие Правила предоставления субсидии (постановление Правительства от 26 апреля 2017 г. № 496) предусматривают возможность предоставления в 2020 году субсидии только организациям, заключившим соглашение с Минпромторгом России в 2019 году. Однако, учитывая большую востребованность данного механизма поддержки и сложившуюся ситуацию с поставками продукции, Минпромторгом России совместно с РЭЦ разработан и внесен в Правительство Российской Федерации отдельный инструмент – проект постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке организаций промышленности гражданского назначения в целях компенсации затрат на транспортировку продукции в связи со снижением деловой и потребительской активности на фоне распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Проект предусматривает в том числе и возможность компенсации затрат, связанных с хранением продукции на складах третьих лиц, из-за возникшей в связи с ограничениями, вызванными пандемией, невозможности своевременной поставки товаров покупателям (форс-мажор).

Также планируется расширение инструментов финансовой поддержки экспорта в части изменений существующего механизма предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-импортному банку (постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 566).

В рамках антикризисных мер предложено в 2020 году предусмотреть возможность выдачи льготных кредитов организациям на финансирование оборотного капитала в рамках имеющегося экспортного контракта

 - подчеркнул Денис Мантуров.

Вероника Никишина, генеральный директор АО «РЭЦ», отметила, что


В условиях пандемии экспортеры оказались крайне зависимы от внешних факторов, поэтому в выборе незамедлительных «антикризисных» мер предпочтение было отдано механизмам поддержки, максимально адаптированным под запросы предпринимателей. Транспортная субсидия и механизм КППК уже являются понятными и востребованными со стороны экспортеров. Упрощение и расширение доступа к ним – даст гарантированный положительный эффект

На постоянной основе ведется работа по дополнению комплекса антикризисных мер, направленных на обеспечение поддержки и стимулирования российских экспортно ориентированных предприятий, в том числе связанных с либерализацией экспорта.

Так, подготовлен новый проект постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке организаций на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках», который восстанавливает ранее существовавший механизм. Проектом постановления предусмотрена компенсация части затрат поставщиков на сертификацию продукции на внешних рынках (до 80 процентов затрат) и компенсация производителям продукции части затрат на омологацию продукции (до 50 процентов затрат). Компенсировать затраты можно за текущий год и не ранее второй половины предыдущего года.

Кроме того, дополнительно создана платформа поддержки российских экспортеров на базе оперативного штаба Минпромторга России по координации работы и выработке стратегических подходов к продвижению российской продукции на внешние рынки. Платформа объединяет возможности Минпромторга России, Российского экспортного центра, Торговых представительств и субъектов Российской Федерации.

К настоящему моменту оказана поддержка свыше 1000 экспортёрам по различным экспортным проектам в странах присутствия торговых представительств.

Как показал анализ ведущих мировых практик, в условиях пандемии странами расширяется использование кредитных, страховых и гарантийных инструментов поддержки. Российская Федерация следует сложившимся в мировой практике тенденциям: большинство механизмов, используемых в зарубежных странах, либо уже применяются, либо находятся на стадии запуска.

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