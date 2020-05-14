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Модернизация

"Саратовские сети" повысили надежность электроснабжения Красноармейска

Саратовские сети повысили надежность электроснабжения Красноармейска

14 мая 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») ведут ремонтные работы в соответствии с поручением генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского об обеспечении полной готовности электросетевого комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период. При этом персонал строго выполняет все необходимые правила безопасности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Завершившийся ремонт подстанции 110/35/10 кВ «Красноармейск» повысил надежность электроснабжения районного центра Красноармейск с населением более 62 тыс. человек, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, промышленных предприятий, в числе которых – трикотажная фабрика, механический завод, завод по производству автозапчастей, керамический завод. Подстанция также обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию Карамыш и близлежащие села: Ахмат, Ключи, Садовое, Усть-Золиха.

В ходе подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период 2020-2021 годов специалисты филиала «Россети Волга» – «Саратовские сети» провели ремонт силовых трансформаторов Т-1, Т-2 и коммутационного оборудования: разъединителей 10, 35 и 110 кВ, выключателей 10 и 110 кВ, отделителей 110 кВ. Кроме подготовки к работе в осенне-зимний период, ремонт подстанции 110/35/10 кВ «Красноармейск» позволит продлить жизненный цикл электросетевого оборудования и повысит безопасность обслуживающего персонала.

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