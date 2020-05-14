Специалисты "Россети Юг" помогли садоводам вернуть свет в дома

Сотрудники астраханского филиала «Россети Юг» отремонтировали воздушную линию электропередачи, принадлежащую садоводческому товариществу «Нефтяник» (СНТ), и восстановили электроснабжение, откликнувшись на просьбу садоводов.

В садоводческом товариществе «Нефтяник», расположенном в районе ерика Казачий в Ленинском районе Астрахани, сразу после майских праздников более 20 домов остались без электроснабжения. Технологическое повреждение, которое произошло на территории товарищества, вывело из строя и бытовую технику. Обычно в такой ситуации достаточно телефонного звонка или обращения в компанию, которой принадлежат электросети. Но в данном случае электросетевое оборудование, включая воздушные линии электропередачи, этому товариществу и принадлежит. А специалистов-энергетиков, не говоря уже о специальной технике, у садоводов нет, как нет и договора на обслуживание электросетевого оборудования.

К решению проблемы, по просьбе жителей «Нефтяника», оперативно подключились специалисты астраханского филиала «Россети Юг», безвозмездно оказав содействие в ремонте линии и восстановлении электроснабжения. Садоводы от души поблагодарили энергетиков за бескорыстную помощь, однако, этот случай стал очередным наглядным аргументом в пользу консолидации электросетевых активов на базе крупной компании.

«Россети Юг» нередко приходится отвлекать своих специалистов и технику от плановых работ, чтобы оказать помощь дачным или садовым товариществам, потребителям недобросовестных владельцев сетей или абонентам заброшенного, бесхозного оборудования. Период самоизоляции, когда городские жители переместились в загородные дома, на дачи и в садовые товарищества, обострил проблему некачественного обслуживания энергооборудования: старые, необслуживаемые сети и подстанции не всегда справляются с возросшей нагрузкой, скачет напряжение, перегорает техника, происходят короткие замыкания в сети, отключается электроснабжение. Все те нарушения, которые в крупной компании выявляются и устраняются при плановом обслуживании.

Для потребителей консолидация на базе крупной сетевой компании – это единый центр ответственности, своевременное обслуживание и модернизация сетей, понятный механизм взаимодействия потребителя и компании, развитая сеть очных центров обслуживания и весь арсенал дистанционных сервисов для получения практически всех услуг компании. Группа компаний «Россети» обладает достаточным штатом профессионалов, многолетним опытом, спецтехникой, материально-технической базой. Годами отрабатываются и совершенствуются единые технические стандарты и регламенты обслуживания потребителей, ежегодно снижается аварийность и сокращается время восстановительных работ.

«Плюсы консолидации электросетевого хозяйства для потребителей очевидны: это единый прозрачный центр ответственности, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития, оптимизация издержек, выведение сетей на совершенно новый уровень эффективности. Оптимизация управления позволяет потребителям получить более качественный сервис», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

Только в 2019 году в ходе консолидации электросетевых активов на баланс «Россети Юг» было принято порядка 284 км воздушных и кабельных линий электропередачи, 215 КТП по всей Астраханской области, включая бесхозяйные сети и объекты. Применение единых стандартов группы компаний «Россети» уже доказало свою эффективность в отношении этих объектов.

«Россети Юг» рекомендует, в частности, членам дачных кооперативов и садоводческих товариществ, подать заявку на передачу на баланс компании своего электросетевого имущества. Физические и юридические лица могут сделать это на сайте компании.