Компании, заключившие новые специнвестконтракты (СПИК 2.0) в Кузбассе, смогут воспользоваться региональными льготами по налогам на прибыль и имущество. Соответствующий областной закон принят Законодательным собранием Кемеровской области, сообщили в четверг ТАСС в Министерстве промышленности региона.

"Принятый закон устанавливает налоговые льготы, которые будут применяться к инвесторам, заключившим СПИК 2.0 на территории Кузбасса. В частности, на весь срок реализации СПИК 2.0 будет установлена пониженная ставка налога на прибыль с поэтапным ростом от 0 до 15%, каждый этап составляет 5 лет. Вторая предусмотренная законом льгота касается налога на имущество, приобретенное в рамках СПИК 2.0: первые 5 лет инвестор будет полностью освобожден от него, в последующие 5 лет будет платить его в размере 1,1%, что в 2 раза ниже общей ставки налога", - сказали в министерстве.

Инициатором принятия закона выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, а разработчиками - региональные министерства промышленности и финансов. По прогнозам местных властей, данная мера поддержки позволит привлечь в Кемеровскую область инвесторов и запустить новые высокотехнологичные производства. В частности, о намерении заключить СПИК 2.0 в Кузбассе в конце прошлого года заявлял "Евраз Холдинг" с проектом по созданию литейно-прокатного комплекса в Новокузнецке на базе АО "Евраз ЗСМК" с первоначально заявленными инвестициями более 45 млрд рублей.

"Принятый закон позволит создать благоприятные налоговые условия для устойчивого роста промышленного производства в Кузбассе, будет способствовать модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий, направленным на создание и развитие производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции", - добавили в министерстве промышленности.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0 - новая модель специнвестконтрактов, по которой увеличивается срок их действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей. Минпромторг РФ ожидает, что первые специнвестконтракты по новым правилам (СПИК 2.0) будут заключены летом 2020 года.